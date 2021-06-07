Рубль в понедельник утром слабо снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 7 июня. Доллар США и евро незначительно укрепляются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне вновь перешедших к снижению цен на нефть эталонных марок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,79 - 72,84 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8325 руб./$1 (+3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 88,615 руб./EUR1 (+6,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,99 коп. к уровню закрытия 4 июня, до 79,93 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,96 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 13,95 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 7 июня вслед за наметившимся снижением цен на нефть. В пятницу котировки "черного золота" росли, оказывая поддержку нацвалюте наряду с повышением спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,38 за баррель, что на 0,71% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $69,21 за баррель, что на 0,59% ниже уровня на закрытие рынка 4 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,37%, китайский CSI300 снижается на 0,68%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,15%.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу после публикации данных министерства труда США об уровне безработицы в стране в мае. При этом S&P 500 лишь на 0,2% отстает от рекордного максимума, зафиксированного в прошлом месяце, отмечает CNBC. По итогам минувшей недели индикаторы Dow Jones и S&P 500 прибавили 0,7% и 0,6% соответственно. Nasdaq вырос почти на 0,5%.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 599 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Эксперты в среднем ожидали повышения этого показателя в мае на 650 тыс. при снижении безработицы до 5,9%. При этом в апреле, согласно пересмотренным данным, количество рабочих мест выросло на 278 тыс., а не на 266 тыс., как сообщалось ранее.