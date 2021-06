Фондовый рынок США вырос на данных по рынку труда

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу после публикации данных министерства труда США об уровне безработицы в стране в мае.

При этом S&P 500 лишь на 0,2% отстает от рекордного максимума, зафиксированного в прошлом месяце, отмечает CNBC. По итогам минувшей недели индикаторы Dow Jones и S&P 500 прибавили 0,7% и 0,6% соответственно. Nasdaq вырос почти на 0,5%.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 599 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель вырос на 278 тыс., а не на 266 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,8% с 6,1% в апреле. Эксперты в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в мае на 650 тыс. при снижении безработицы до 5,9%.

"Хотя рост рабочих мест был умеренным по сравнению с ожиданиями, хорошая новость в том, что показатели улучшились по сравнению с разочаровавшими данными за предыдущий месяц", - отметил вице-президент по управлению портфельными активами Allianz Investment Management Чарли Рипли.

Слабые дынные по рынку труда США за апрель заставили экономистов пересмотреть прогнозы, пишет MarketWatch. Главный экономист Jefferies Financial Group (SPB: JEF) Анета Марковска прогнозировала рост числа рабочих мест в апреле на 2,1 млн - намного больше, чем показали официальные данные. В этот раз максимальный прогноз Jefferies составлял 450 тыс. новых рабочих мест.

Акции AMC Entertainment Holdings Inc. в пятницу подешевели на 6,7% после падения на 17,9% накануне. Сеть кинотеатров запросила у инвесторов право на допэмиссию еще 25 млн акций, обещав не проводить ее в текущем году. В четверг компания объявила о выпуске 11,55 млн новых акций.

Котировки Facebook Inc. (SPB: FB) выросли на 1,3%, хотя антимонопольные регуляторы Евросоюза и Великобритании начали официальные расследования в отношении Facebook Inc., посчитав, что компания могла нарушить правила конкуренции в сервисе частных объявлений Marketplace.

Стоимость акций Broadcom (SPB: AVGO) Inc. повысилась на 2,2%. Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции во втором квартале 2021 финансового года увеличил чистую прибыль более чем вдвое, а выручку на 15% благодаря хорошим показателям полупроводникового бизнеса компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 179,35 пункта (0,52%) и составил 34756,39 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 37,04 пункта (0,88%) - до 4229,89 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 199,98 пункта (1,47%) и составил 13814,49 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник.

В регионе сохраняются серьезные опасения из-за эпидемиологической ситуации в отличие от Европы и США, отмечает Associated Press. Однако вакцинация в Азии набирает темпы.

Экономика азиатских стран сильно зависит от экспорта в западные страны. Ожидается, что статданные, которые должны быть опубликованы на этой неделе, покажут восстановление после пандемии.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:22 МСК вырос на 0,33%.

Индекс опережающих экономических показателей Японии в апреле поднялся до 103 пунктов со 102,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Это самое высокое значение показателя с марта 2014 года.

В число лидеров роста на торгах в Токио входят акции разработчика видеоигр Konami Holdings Corp. (+6,7%), производителя оптики Olympus Corp. (+5,6%) и транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+5,5%).

Бумаги поставщика медицинских онлайн-услуг M3 Inc. дорожают на 2,4%, интернет-компании Rakuten Group Inc. - на 2,2%.

Акции сталелитейных компаний дешевеют: JFE Holdings Inc. (-7%), Nippon Steel Corp. (-5,8%), Kobe Steel Ltd. (-5,1%), Japan Steel Works Ltd. (-3,6%).

Рыночная стоимость автопроизводителей Mitsubishi Motors Corp. и Nissan Motor Co. Ltd. сокращается на 2,7% и 2,4% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК снизился на 0,03%, гонконгский Hang Seng - на 0,56%.

Объем китайского экспорта в мае увеличился на 27,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $263,92 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Темпы увеличения экспорта замедлились по сравнению с 32,2% в апреле и были ниже ожидавшихся экспертами 32,1%.

Объем импорта в мае подскочил на 51,1% - максимальными темпами с января 2011 года, до $218,39 млрд. Росту импорта в прошлом месяце способствовало как увеличение внутреннего спроса, так и подъем цен на сырье.

Среди лидеров падения на торгах в Гонконге оказались акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-4,3%), производителя электроники Xiaomi Corp. (-3,9%), оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-2,3%) и интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (-1,6%).

Наиболее существенно дорожают бумаги производителя свинины WH Group Ltd. (+5,9%), нефтяной CNOOC Ltd. (+3,3%) и производителя полупроводников AAC Technologies Holdings Inc. (+2,3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК прибавил 0,51%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,2%, акции другого представителя отрасли - SK Hynix Inc. - увеличилась на 0,8%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. поднимается на 0,2%, Kia Corp. - на 2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:28 МСК снизился на 0,08%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз суверенного рейтинга Австралии с "негативного" до "стабильного".

В то же время, в австралийском штате Виктория в понедельник был зафиксирован максимальный за неделю прирост случаев COVID-19 - 11 новых случаев.

Котировки акций National Australia Bank падают на 3% после того, как банк сообщил, что в его отношении ведется расследование в связи с подозрениями в нарушении законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Тем временем акции золотодобывающих De Grey Mining и Silver Lake Resources дорожают на 1,1% и 1,5% соответственно.

Цены на нефть опускаются в понедельник после существенного подъема по итогам прошлой недели.

Согласно данным Dow Jones, Brent завершила торги в пятницу на максимуме с 21 мая 2019 года, WTI - на максимуме с 17 октября 2018 года. За минувшую неделю Brent прибавила в цене 4,6%, WTI - 5%.

Нефтяной рынок завершил в плюсе вторую неделю подряд благодаря сигналам о том, что массовая вакцинация в США и Европе, а также снятие карантинных ограничений, способствуют высвобождению отложенного спроса на энергоносители.

Помимо этого, росту цен способствовало затягивание переговоров по иранской ядерной программе, ослабившее ожидания притока на рынок дополнительных объемов нефти, а также осторожный подход стран ОПЕК+ к наращиванию добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $71,58 за баррель, что на $0,31 (0,43%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,58 (0,8%) - до $71,89 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,39 за баррель, что на $0,23 (0,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,81 (1,2%) - до $69,62 за баррель.

"Дела в экономике США идут хорошо, и ОПЕК+, кажется, не планирует агрессивно наращивать добычу", - отмечает аналитик U.S. Bank Wealth Management Роб Ховорт.

"Рынок надеялся на возврат нормального туристического сезона, и в данных по США и Европе мы видим, что эти ожидания оправдываются", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Страны ОПЕК+ по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания решили пока не менять планы по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, в то время как перспективы иранской нефти пока неясны.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с.

Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.