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04 июня 2021 года 19:36

Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались незначительными на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 4 июня. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели оказались незначительными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала; поддержку отечественным евробондам оказывали высокие цены на нефть. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях конца мая.

После практически нулевой активности торгов 31 мая из-за отсутствия многих иностранных инвесторов (в США отмечали День памяти, а в Великобритании был Второй майский банковский выходной) во вторник на рынке отечественных евробондов активность инвесторов осталась на низком уровне. День был достаточно спокойным, при этом наблюдался небольшой рост процентных ставок "длинных" выпусков базовых активов - US Treasuries и облигаций европейских стран. Но это, тем не менее, не привело к повышению доходностей облигаций развивающихся стран. Внешний фон в целом был смешанным, что в итоге и не давало возможности сформироваться ярко выраженной тенденции в секторе российских еврооблигаций.

В середине недели отечественные долговые бумаги продемонстрировали смешанную динамику. Так, доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году практически весь торговый день 2 июня находилась вблизи уровня закрытия вторника - 2,59% годовых, в то время как самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году немного снизились в цене, а их доходность выросла до 3,78% годовых. В целом долговые рынки развитых стран демонстрировали плавный ценовой рост, что привело к снижению процентных ставок как американских (US Treasuries), так и европейских десятилетних облигаций в среднем на 1-2 базисных пункта. На этом фоне доходности десятилетних евробондов большинства развивающихся стран также снизились на 1-2 пункта. Позитивными факторами для долговых бумаг emerging markets выступали рост нефтяных цен до двухлетних максимумов, а также снижение у глобальных инвесторов опасений относительно перспектив возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США и ЕЦБ.

Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно снизились вслед за аналогичной динамикой американских казначейских обязательств, изменения цен остальных бумаг были незначительными. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году продолжила колебаться вблизи отметки 2,59% годовых. На долговых рынках развитых стран 3 июня преобладали негативные настроения, в частности доходность десятилетних US Treasuries выросла за день на 3 базисных пункта, процентные ставки европейских бумаг подросли на 1-3 базисных пункта.

Основным фактором давления стала опубликованная в США макроэкономическая статистика, в частности количество новых заявок на пособие по безработице за неделю упало до минимума с начала пандемии, что демонстрирует восстановление американской экономики и соответственно усиливает ожидания возможного скорого сокращения стимулирующих программ ФРС. При этом российские еврооблигации чувствовали себя лучше большинства суверенных бумаг emerging markets за счет высоких цен на нефть.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 20 тыс. - до 385 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 405 тыс., а не 406 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 390 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в мае увеличилось на 978 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP). Это максимальный рост с июня 2020 года. Аналитики прогнозировали повышение на 650 тыс.

В последний день недели котировки большинства выпусков российских государственных еврооблигаций немного увеличились вслед за котировками на рынке UST после выхода не столь сильных, как ожидалось, данных с американского рынка труда за прошлый месяц.

Доходности гособлигаций США, в свою очередь, после публикации данных перешли к снижению. Доходность 10-летних US Treasuries опустилась на 3,1 базисного пункта до 1,596%. Доходность двухлетних госбондов США снизилась на 1,1 базисного пункта до 0,1487%.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 599 тыс., свидетельствовали данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель вырос на 278 тыс., а не на 266 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,8% с 6,1% в апреле. Эксперты в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в мае на 650 тыс. при снижении безработицы до 5,9%.

Сильные показатели, наряду с оптимистичными данными о деловой активности в США, опубликованными ранее на этой неделе, и возросшими инфляционными опасениями, усиливали ожидания, что ФРС придется приступить к сокращению стимулов раньше, чем она планировала.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели опустилась всего на 0,02% и составила 115,32% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 3,6 пункта и 4 июня составил 170,7 базисного пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,1% - до 131,93% от номинала (их доходность снизилась на 0,9 пункта - до 3,75% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,05%, до 126,9% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2,1 пункта и составил 194,2 базисного пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году опустились в цене на 0,51%, до 123,75% от номинала (их доходность увеличилась на 3,3 пункта - до 3,8% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю прибавил в цене 0,08%, подорожав до 111,49% от номинала (доходность снизилась на 2,1 базисного пункта - до 2,21% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подешевели всего на 0,03%, до 113,52% от номинала (их доходность поднялась на 0,1 базисного пункта, до 1,89% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене за неделю на 0,07%, подешевев до 108,79% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 0,5 пункта, составив 82,6 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, вновь не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Банк России, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также настораживают сохраняющиеся высокие темпы заболеваемости COVID-19 в мире, особенно в Азии, и продление "ковидных" ограничений в отдельных странах. Кроме того, участники рынка продолжат пристально следить за новостями на геополитическую тематику.


Опубликовано: /Финмаркет/
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