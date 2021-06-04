BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Apple, Facebook и Alphabet на следующей неделе

Акции Apple, Facebook и Alphabet будут интересны на следующей неделе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Оксаны Холоденко.

"Бумаги Apple Inc. близки к диагональной поддержке $123,5. В районе $120 проходит статический уровень. Оттуда возрастет вероятность отскока. При таком раскладе ближайшее сопротивление - $130", - отмечает эксперт.

Бумаги Facebook Inc. начали снижаться от второй вершины, образованной историческими максимумами. Котировка на закрытии четверга - $326. В целом идет движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Пока позитивный импульс затих. На взгляд Холоденко, есть вероятность, что поддержкой в рамках фигуры может стать не нижняя граница фигуры ($315), а горизонтальная зона $305-298.

"Бумаги Alphabet Inc. с октября 2020г движутся в рамках среднесрочного восходящего канала. Акции нарисовали двойную вершину, не дойдя до верхней границы фигуры. Котировка на закрытии четверга - $2348. Бумаги могут нащупать поддержку в районе $2250. Если она будет пройдена, то следующая опорная точка - $2150", - указывает аналитик BCS Express.

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