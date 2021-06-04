"Атон" подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций НЛМК

Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг "выше рынка" для акций НЛМК, говорится в комментарии инвесткомпании.

"НЛМК" и Минпромторг РФ подписали меморандум о намерениях по проекту строительства нового производства на базе Стойленского ГОКа, отмечается в комментарии. Проект предполагает расширение действующего карьера с ростом объемов добычи железной руды с 43 млн т до 67 млн т в год, строительство новых мощностей по обогащению на 10 млн т концентрата, фабрики окомкования мощностью 9 млн т окатышей и цеха по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) мощностью 2,5 млн т. Инвестиции составят в общей сложности в районе 250 млрд руб. ($3.3 млрд). Реализация проекта запланирована на 2024-2027, а поэтапный ввод в эксплуатацию - на 2027-2028.

"Мы рассматриваем данное заявление как быстрый ответ на призыв правительства к увеличению инвестиций. Этот проект имеет смысл, учитывая конкурентные преимущества НЛМК в плане себестоимости добычи железной руды, и он отлично вписывается в новую "зеленую" повестку ESG. Тем не менее, 2024 год, когда планируется старт капзатрат - слишком отдаленная перспектива, и мы не ожидаем сильной реакции рынка на новость. Подтверждаем рейтинг "выше рынка", - пишут эксперты "Атона".

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