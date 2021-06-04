"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целью 1100 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,4%, стоп-приказ: 900 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Устойчивое финансовое положение компании обусловлено вертикальной интеграцией бизнеса. Одно из существенных преимуществ акций "РусАгро" - высокая дивидендная доходность. На данный момент компания является лидером в своей индустрии по данному показателю. Увеличение продаж за счет глобальной экспансии, в том числе расширение сотрудничества с Китаем, открывают новые потенциальные возможности для дальнейшего роста бизнеса компании", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит на уровне 1100 руб. При покупке на 14,7% и выставлении стоп-заявки на уровне 900 руб., риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4", - указывают эксперты "РусАгро".

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