"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Татнефти

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" с прогнозной ценой 670,1 руб. и 636,6 руб. за штуку соответственно в перспективе 12 месяцев. Предполагаемый потенциал роста от текущего уровня составляет 31,1% для обыкновенных акций и 29,2% для привилегированных, говорится в комментарии инвестиционной компании.

При этом целевая цена может быть понижена, если менеджмент "Татнефти" решит и далее платить лишь 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов, предупреждает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"Татнефть" представила отчётность по МСФО за 1К21. Выручка нефтяника выросла на 30% г/г до 257,8 млрд руб., EBITDA - на 74,7% до 65,8 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 72,6% до 43,6 млрд руб. Больших сюрпризов в основных финансовых результатах не оказалось - выручка оказалась чуть лучше наших ожиданий, а чистая прибыль и EBITDA - немного хуже. Причина сильной динамики финансовых результатов в первую очередь заключается в росте цен на нефть и ослаблении рубля. Сдерживающим фактором стало снижение добычи на 11,2% г/г, а также негативное влияние отмены льгот при добыче сверхвязкой нефти", - пишет Кауфман.

Достаточно сильно снизился свободный денежный поток - 34,6% г/г. Это, по мнению эксперта, в первую очередь связано с отрицательными денежными потоками от банковской деятельности и негативным влиянием изменений в оборотном капитале.

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