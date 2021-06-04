Elastic обладает большим потенциалом для роста числа новых клиентов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Elastic обладает большим потенциалом для роста числа новых клиентов по мере распространения облачных приложений и анализа данных, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Elastic - входит в наш топ-10 акций США - отчитался в четверг лучше прогнозов на фоне роста выручки от SaaS (ПО как услуга) и интеллектуального анализа данных. Акции Elastic выросли на 9% несмотря на общее снижение Nasdaq. Elastic имеет отличную от Splunk бизнес-модель и клиентскую аудиторию. Если Splunk концентрируется на крупных клиентах, то Elastic на более мелких. Проникновение облачных решений в небольших компаниях заметно ниже, чем в крупных. По мере распространения облачных приложений и анализа данных Elastic обладает большим потенциалом для роста числа новых клиентов. Компания остается нашим фаворитом в сегменте SaaS", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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