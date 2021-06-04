"Финам" рекомендует покупать акции Edison International с прогнозной ценой $71,5 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Edison International использует лишь природный газ и безуглеродные источники в собственном производстве электроэнергии. Данный факт, указывают эксперты, создает для компании благоприятные перспективы дальнейшего развития в контексте "зеленого" тренда в американской экономике в целом, а также в прогрессивном калифорнийском регуляторном климате в частности.

Edison International в 2020 году закупила около 83% проданной электроэнергии и при этом выполнила норматив штата по портфельной доле ВИЭ в продажах на уровне не менее 33%. Edison в таких условиях оказывается не привязанной к фактическим собственным мощностям и может гибко управлять структурой продаж за счет соглашений с генерирующими компаниями, отмечают аналитики "Финама". Компания также является оператором крупнейшей в США программы по расширению инфраструктуры зарядки электромобилей Charge Ready 2 стоимостью $436 млн.

Компания в последние годы сформировала страховой фонд для митигации рисков повреждения оборудования в ходе лесных пожаров, свойственных для Калифорнии как региона базирования. Инвестиции в защиту электросетевой и генерирующей инфраструктуры в 2021-2023 гг. запланированы в размере около $ 3,6 млрд, что должно оказать положительный эффект на финансовые результаты, полагают эксперты "Финама". "Говоря о них, отметим и солидные темпы восстановления в I квартале 2021 года: чистая прибыль выросла до $ 290 млн (+36,2% (г/г)), а выручка - до $ 3,0 млрд (+6,1% (г/г))", - указывают в инвесткомпании.

Edison International - калифорнийский электроэнергетический холдинг. Большая часть операций компании сконцентрирована в подразделении Southern California Edison Company.

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