Консолидация российского банковского сектора может продолжиться - Альфа-банк

Консолидация российского банковского сектора может продолжиться в 2021-2023 годах, что будет на руку крупным игрокам, полагают аналитики Альфа-банка.

"Прошлый год оказался успешным для российского банковского сектора, который смог увеличить объем рынка розничных кредитов до нового исторического максимума 19% ВВП и избежал всплеска плохих долгов, проведя реструктуризацию 10% общего кредитного портфеля. Тем мне менее проблема слабой динамики фондирования продолжала нарастать. Доля розничных текущих счетов подскочила в 2020 году до нового максимума на уровне 37% совокупного розничного привлечения; краткосрочные розничные депозиты продолжали фондировать до 36% совокупного кредитного портфеля сектора. Избыток краткосрочного фондирования вынудил банки активизировать кредитования по плавающим ставкам - на долю таких кредитов пришлось 26% совокупного кредитного портфеля сектора в 2020 году. Однако риск процентных ставок переносится только на корпоративных клиентов - в отличие от других стран, в России рынок розничного кредитования остается рынком фиксированных ставок. Начало текущего года показывает, что на фоне растущего аппетита к инвестициям в финансовые рынки, эластичность депозитов к повышению процентной ставки низка: несмотря на ужесточение монетарной политики ЦБ, розничные рублевые вклады на срок более года показывают снижение на 8% год к году по состоянию на апрель 2021 года. В таких условиях консолидация банковского сектора продолжится, что будет на руку крупным игрокам", - говорится в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.