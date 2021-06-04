Рубль будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 88,5-89,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 88,5-89,5 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

"Превысив уровень в $70 за баррель, нефть вызвала в целом укрепление рубля к иностранным валютам на текущей неделе. Доллар торгуется на уровне 73,25 рублей, евро - 88,72 рубля. Прогноз на следующую неделю не претерпел существенных изменений: доллар останется на уровне 73-74 руб./$1, евро - 88,5-89,5 руб./EUR1", - прогнозирует операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

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