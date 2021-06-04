.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 88,5-89,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
.
Продажи авто в РФ в мае выросли в 2,3 раза в годовом выражении, к "доковидному" маю 2019 года - на 6,7% - АЕБ
04 июня 2021 года 11:38
Рубль будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 88,5-89,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 88,5-89,5 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). "Превысив уровень в $70 за баррель, нефть вызвала в целом укрепление рубля к иностранным валютам на текущей неделе. Доллар торгуется на уровне 73,25 рублей, евро - 88,72 рубля. Прогноз на следующую неделю не претерпел существенных изменений: доллар останется на уровне 73-74 руб./$1, евро - 88,5-89,5 руб./EUR1", - прогнозирует операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
04 июня 2021 года 19:22
Рынок акций РФ в начале лета продолжил ралли к новым вершинам индекса МосБиржи на общемировом оптимизме
Рынок акций РФ в начале лета продолжи подъем вместе с мировыми площадками на фоне ожиданий сохранения стимулирующих мер в США, а также благодаря раллировавшей нефти на улучшении прогнозов ОПЕК+ по спросу на сырье; также поддержку "быкам" оказали оптимистичные новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); индекс Мосбиржи обновил максимум, впервые превысив рубеж 3800 пунктов, после чего в конце недели немного просел в рамках коррекции. читать дальше
.04 июня 2021 года 19:19
Москва. 4 июня. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом выше 3800 пунктов по индексу Мосбиржи благодаря подорожавшей нефти, слабой статистике по рынку труда США и ряду заявлений президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ); локомотивом подъема в пятницу выступили акции "Газпрома", "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа" и расписки TCS Group на корпоративных новостях. читать дальше
.04 июня 2021 года 18:48
Акции Apple, Facebook и Alphabet будут интересны на следующей неделе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Оксаны Холоденко. "Бумаги Apple Inc. близки к диагональной поддержке $123,5. В районе $120 проходит статический уровень. Оттуда возрастет вероятность отскока. При таком раскладе... читать дальше
.04 июня 2021 года 18:17
"Атон" повышает рейтинг "Татнефти" до "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании. "Результаты "Татнефти" за 1К21 были поддержаны улучшением макроэкономической конъюнктуры: EBITDA и чистая прибыль выросли на 35% кв/кв и 75% кв/кв соответственно, при этом оказались близки к... читать дальше
.04 июня 2021 года 17:48
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "АЛРОСА", Headhunter и "Белуга Групп" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "АЛРОСА" опубликует отчет по продажам за май 10 июня. В предыдущие месяцы компания показала отличные результаты на фоне сохраняющегося... читать дальше
.04 июня 2021 года 17:22
Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг "выше рынка" для акций НЛМК, говорится в комментарии инвесткомпании. "НЛМК" и Минпромторг РФ подписали меморандум о намерениях по проекту строительства нового производства на базе Стойленского ГОКа, отмечается в комментарии. Проект предполагает расширение... читать дальше
.04 июня 2021 года 16:50
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mastercard Inc. с целевой ценой $395 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $352, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Mastercard - одна из крупнейших... читать дальше
.04 июня 2021 года 16:20
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой 6,19 рубля за штуку на апрель 2022г, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Интер РАО", как оператор ТЭС и основной экспортер электроэнергии, выиграет от текущих... читать дальше
.04 июня 2021 года 15:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целью 1100 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,4%, стоп-приказ: 900 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Устойчивое финансовое положение... читать дальше
.04 июня 2021 года 15:17
Спрос на золото и серебро как на защитные активы должен снизиться еще больше на фоне снижения рисков роста инфляции, что приведет к падению цен в среднесрочной и долгосрочной перспективах, полагает руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке. "Более... читать дальше
.04 июня 2021 года 14:50
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" с прогнозной ценой 670,1 руб. и 636,6 руб. за штуку соответственно в перспективе 12 месяцев. Предполагаемый потенциал роста от текущего уровня составляет 31,1% для обыкновенных акций и 29,2% для... читать дальше
.04 июня 2021 года 14:20
Elastic обладает большим потенциалом для роста числа новых клиентов по мере распространения облачных приложений и анализа данных, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Elastic - входит в наш топ-10 акций США - отчитался в четверг лучше прогнозов на фоне... читать дальше
.04 июня 2021 года 13:56
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4170-4220 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Угроза формирования паттерна "двойная вершина" сохраняется. Впрочем,... читать дальше
.04 июня 2021 года 13:37
"Финам" рекомендует покупать акции Edison International с прогнозной ценой $71,5 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Edison International использует лишь природный газ и безуглеродные... читать дальше
.04 июня 2021 года 13:15
Решение Минфина об исключении доллара из валют Фонда национального благосостояния (ФНБ) не должно отразиться на курсе рубля, считают в Райффайзенбанке. "На наш взгляд, решение об обнулении доли долларов в ФНБ никак не отразится на локальном валютном рынке и курсе рубля. Во-первых, сама транзакция... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.