Утренние прогнозы: сдержанное снижение

Большинство аналитиков прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в пятницу.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3790-3800 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3780, 3760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3820, 3840 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности временно стабилизируется недалеко от уровня 3800 пунктов. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в пятницу в минусе на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне".

"Атон": "Фондовый рынок России начнет торги пятницы в минусе".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в пятницу утром скорее можно назвать негативным. Открытие российского рынка акций нас ждет со снижением, которое вполне может продолжиться и далее, если оптимизм не вернется на мировые площадки".