04 июня 2021 года 00:00
Утренние прогнозы: сдержанное снижение
Большинство аналитиков прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в пятницу.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3790-3800 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3780, 3760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3820, 3840 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности временно стабилизируется недалеко от уровня 3800 пунктов. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в пятницу в минусе на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне".
"Атон": "Фондовый рынок России начнет торги пятницы в минусе".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в пятницу утром скорее можно назвать негативным. Открытие российского рынка акций нас ждет со снижением, которое вполне может продолжиться и далее, если оптимизм не вернется на мировые площадки".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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04 июня 2021 года 19:22
Рынок акций РФ в начале лета продолжи подъем вместе с мировыми площадками на фоне ожиданий сохранения стимулирующих мер в США, а также благодаря раллировавшей нефти на улучшении прогнозов ОПЕК+ по спросу на сырье; также поддержку "быкам" оказали оптимистичные новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); индекс Мосбиржи обновил максимум, впервые превысив рубеж 3800 пунктов, после чего в конце недели немного просел в рамках коррекции. читать дальше
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04 июня 2021 года 19:19
Москва. 4 июня. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом выше 3800 пунктов по индексу Мосбиржи благодаря подорожавшей нефти, слабой статистике по рынку труда США и ряду заявлений президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ); локомотивом подъема в пятницу выступили акции "Газпрома", "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа" и расписки TCS Group на корпоративных новостях. читать дальше
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04 июня 2021 года 18:48
Акции Apple, Facebook и Alphabet будут интересны на следующей неделе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Оксаны Холоденко.
"Бумаги Apple Inc. близки к диагональной поддержке $123,5. В районе $120 проходит статический уровень. Оттуда возрастет вероятность отскока. При таком раскладе... читать дальше
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04 июня 2021 года 18:17
"Атон" повышает рейтинг "Татнефти" до "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании.
"Результаты "Татнефти" за 1К21 были поддержаны улучшением макроэкономической конъюнктуры: EBITDA и чистая прибыль выросли на 35% кв/кв и 75% кв/кв соответственно, при этом оказались близки к... читать дальше
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04 июня 2021 года 17:48
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "АЛРОСА", Headhunter и "Белуга Групп" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
"АЛРОСА" опубликует отчет по продажам за май 10 июня. В предыдущие месяцы компания показала отличные результаты на фоне сохраняющегося... читать дальше
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04 июня 2021 года 17:22
Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг "выше рынка" для акций НЛМК, говорится в комментарии инвесткомпании.
"НЛМК" и Минпромторг РФ подписали меморандум о намерениях по проекту строительства нового производства на базе Стойленского ГОКа, отмечается в комментарии. Проект предполагает расширение... читать дальше
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04 июня 2021 года 16:50
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mastercard Inc. с целевой ценой $395 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $352, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Mastercard - одна из крупнейших... читать дальше
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04 июня 2021 года 16:20
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой 6,19 рубля за штуку на апрель 2022г, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Интер РАО", как оператор ТЭС и основной экспортер электроэнергии, выиграет от текущих... читать дальше
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04 июня 2021 года 15:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целью 1100 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,4%, стоп-приказ: 900 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Устойчивое финансовое положение... читать дальше
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04 июня 2021 года 15:17
Спрос на золото и серебро как на защитные активы должен снизиться еще больше на фоне снижения рисков роста инфляции, что приведет к падению цен в среднесрочной и долгосрочной перспективах, полагает руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке.
"Более... читать дальше
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04 июня 2021 года 14:50
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" с прогнозной ценой 670,1 руб. и 636,6 руб. за штуку соответственно в перспективе 12 месяцев. Предполагаемый потенциал роста от текущего уровня составляет 31,1% для обыкновенных акций и 29,2% для... читать дальше
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04 июня 2021 года 14:20
Elastic обладает большим потенциалом для роста числа новых клиентов по мере распространения облачных приложений и анализа данных, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".
"Elastic - входит в наш топ-10 акций США - отчитался в четверг лучше прогнозов на фоне... читать дальше
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04 июня 2021 года 13:56
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4170-4220 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Угроза формирования паттерна "двойная вершина" сохраняется. Впрочем,... читать дальше
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04 июня 2021 года 13:37
"Финам" рекомендует покупать акции Edison International с прогнозной ценой $71,5 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
Edison International использует лишь природный газ и безуглеродные... читать дальше
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04 июня 2021 года 13:15
Решение Минфина об исключении доллара из валют Фонда национального благосостояния (ФНБ) не должно отразиться на курсе рубля, считают в Райффайзенбанке.
"На наш взгляд, решение об обнулении доли долларов в ФНБ никак не отразится на локальном валютном рынке и курсе рубля. Во-первых, сама транзакция... читать дальше
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