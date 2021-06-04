04 июня 2021 года 08:48
Рубль в пятницу утром слабо снижается к доллару и евро вслед за нефтью
Москва. 4 июня. Доллар США и евро незначительно укрепляются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне продолжающегося с четверга снижения цен на нефть эталонных марок.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,21 - 73,39 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,2675 руб./$1 (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 88,95 руб./EUR1 (+10 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,01 коп. к уровню закрытия 3 июня, до 80,32 рубля.
Доллар при этом оказался на 0,39 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 31,44 коп. ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов 4 июня вслед за котировками нефти, перешедшими к снижению в четверг днем. Кроме того, на мировом рынке наблюдается охлаждение интереса инвесторов к рисковым активам.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $71,22 за баррель, что на 0,13% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,74 за баррель, что на 0,1% ниже уровня на закрытие рынка 3 июня.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,44%, китайский CSI300 растет на 0,47%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает незначительно - на 0,074%.
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в четверг, несмотря на сильные статданные по рынку труда США. При этом индекс Dow Jones прервал рост, который продолжался пять предыдущих торговых сессий подряд.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 20 тыс. - до 385 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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