Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут просесть из-за ухудшения внешнего фона

Москва. 4 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут умеренно просесть под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, однако поддержку покупателям будут оказывать новости с продолжающегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где ключевым событием пятницы станет выступление президента РФ Владимира Путина, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне снизились на 0,1-1% на фоне выхода сильной статистики по рынку труда, индекс Dow Jones (-0,1%) прервал рост, который продолжался пять предыдущих торговых сессий подряд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось до 385 тыс. человек (минимум с начала пандемии COVID-19), при прогнозах снижения до 390 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в мае увеличилось на 978 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP). Это максимальный рост с июня 2020 года. Аналитики прогнозировали повышение на 650 тыс.

Стоимость рабочей силы в США в январе-марте, согласно окончательным данным, увеличилась на 1,7%. Предварительные данные показали ее снижение на 0,3%. Аналитики в среднем ожидали уменьшения стоимости рабочей силы на 0,4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае увеличился до рекордных 64 пунктов, при прогнозах роста до 63 пунктов с апрельских 62,7 пункта.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,04%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

На нефтяном рынке цены утром в пятницу консолидируются, завершая подъемом вторую неделю подряд. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 8:51 МСК составила $71,3 за баррель (-0,01% и -0,1% в четверг), июльская цена WTI - $68,82 за баррель (+0,01% и -0,03% накануне).

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал существенное снижение запасов "черного золота" в стране (запасы нефти упали на 5,1 млн баррелей), однако резервы бензина, а также дистиллятов неожиданно выросли.

Ожидания, что с началом автомобильного сезона в Штатах спрос на бензин возрастет, поддерживали нефтяной рынок, и были одним из ключевых двигателей подъема цен в последние дни.

Ранее на этой неделе цены на нефть поднимались до максимальных значений более чем за два года, с начала недели Brent и WTI прибавили в цене более 3%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,08 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,37 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 июня вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 722,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,95%), "Транснефть-001P-10" (+0,48%) и "МТС-001Р-14" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-07" (-0,54%), "ГТЛК-001Р-17" (-0,45%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 17,28% инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERIF10-5Y-001Р-438R на 345,562 млн рублей и 2,76% серии ИОС-ALMN_FIX-18m-001Р-443R на сумму 27,584 млн рублей. Номинальный объем выпуска 438R - 2 млрд рублей, выпуска 443R - 1 млрд рублей. Срок обращения облигаций 438R - 5 лет, 443R - 557 дней (примерно полтора года). По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

ООО "Вита лайн" полностью разместило выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 600 млн рублей. Компания собирала заявки инвесторов на приобретение выпуска с 21 по 31 мая. Ставка 1-12-го купонов была установлена на уровне 10% годовых. Срок обращения выпуска - 4 года, предусмотрена оферта через 3 года.

ООО "ХКФ банк" установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии БО-04 на 4 млрд рублей на уровне 8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 3 июня. Техразмещение запланировано на 7 июня.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-05 объемом 15 млрд рублей на уровне 7,6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,74% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 3 июня. При этом объем размещения был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 11 июня.

ПАО "ТМК" (MOEX: TRMK) установило финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций серии БО-07 объемом до 10 млрд рублей на уровне 100% от номинала. Сбор заявок прошел 3 июня. Вторичное размещение проходило в дату исполнения оферты по выпуску. При этом ТМК выкупило в рамках оферты 9 млн 751,981 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 97,52% выпуска. ТМК разместила 10-летний выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в июне 2017 года по ставке 9,35% годовых. Ставка 9-12-го купонов по выпуску установлена на уровне 7,6% годовых до следующей оферты через 2 года (1 июня 2023 года).

Inventive Retail Group (эмитент ООО "реСтор") 9 июня проведет сбор заявок на дебютный 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Техразмещение запланировано не позднее 17 июня. Московская биржа 21 мая зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 17-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 6,53% годовых. РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.