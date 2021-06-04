Инвесторы ждут отчета по рынку труда США

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств АТР преимущественно снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают ростом вторую неделю подряд.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в четверг, несмотря на сильные статданные по рынку труда США.

При этом индекс Dow Jones прервал рост, который продолжался пять предыдущих торговых сессий подряд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 20 тыс. - до 385 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 405 тыс., а не 406 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 390 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в мае увеличилось на 978 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP). Это максимальный рост с июня 2020 года. Аналитики прогнозировали повышение на 650 тыс.

Производительность труда в США в первом квартале 2021 года выросла на 5,4%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Динамика производительности труда совпала с предварительной оценкой. Эксперты ожидали ее повышения до 5,5%.

Стоимость рабочей силы в США в январе-марте, согласно окончательным данным, увеличилась на 1,7%. Предварительные данные показали ее снижение на 0,3%. Аналитики в среднем ожидали уменьшения стоимости рабочей силы на 0,4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае увеличился до рекордных 64 пунктов по сравнению с 62,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics, предусматривал рост индекса до 63 пунктов.

Экономическая активность в США с начала апреля по конец мая росла умеренными (moderate) темпами, несколько более высокими, чем ранее в этом году, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Респонденты в нескольких из двенадцати округов страны отметили положительное влияние на экономику вакцинации против COVID-19 и смягчения мер социального дистанцирования, отметив при этом негативные последствия сбоев в цепочках поставок.

Акции AMC Entertainment Holdings Inc. в четверг упали в цене на 16,9% после того, как сеть кинотеатров объявила о допэмиссии 11,55 млн акций. Днем ранее стоимость бумаг компании подскочила на 95,2% после того, как глава AMC Адам Арон заявил, что розничные трейдеры, инвестирующие в компанию, могут получить бесплатный попкорн при первом посещении одного из кинотеатров сети этим летом.

Тем временем бумаги еще одной популярной среди розничных инвесторов компании - BlackBerry Ltd. - подорожали на 4,1%.

Котировки акций Express Inc. упали на 19,5%, хотя скорректированный убыток компании в минувшем квартале составил $0,55 на акцию при ожидавшихся $0,58 на акцию.

Бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. выросли в цене на 0,4%. Еще один кандидат хедж-фонда Engine No. 1 - Александер Карснер - был избран в совет директоров компании, свидетельствуют обновленные предварительные результаты голосования, состоявшегося на прошлой неделе.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 23,34 пункта (0,07%) и составил 34577,04 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 15,27 пункта (0,36%) - до 4192,85 пункта.

Nasdaq Composite потерял 141,82 пункта (1,03%) и составил 13614,51 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в пятницу вслед за падением американского фондового рынка накануне под давлением акций технологических компаний.

Инвесторы ожидают статданных по рынку труда США, которые будут обнародованы в 15:30 МСК в пятницу. Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Dow Jones, количество рабочих мест в экономике США в мае выросло на 671 тыс. после повышения всего на 266 тыс. в апреле.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:00 МСК опустился на 0,45%.

В число лидеров снижения котировок входят акции поставщика медицинских онлайн-услуг M3 Inc. (-4,6%), поставщика интернет-услуг Z Holdings Corp. (-2,9%) и генерирующей компании Tokyo Electric Power Co. (-2,8%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. уменьшилась на 1,3%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,2%.

Лидерами роста выступают бумаги ритейлера J. Front Retailing Co. (+4,3%), химической компании Mitsui Chemicals Inc. (+4,3%) и производителя бумажной продукции Oji Holdings Corp. (+4%).

Акции производителя потребительской электроники Sony Group Corp. и выпускающей полупроводники Advantest Corp. прибавляют в цене по 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК вырос на 0,46%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. (-2,3%), производителя электроинструментов Techtronic Industries Co. (-2,1%), а также фармацевтических Sino Biopharmaceutical (-1,4%) и CSPC Pharmaceutical Group (-1,3%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings опустились на 0,8%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,2%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan - на 0,6%.

В лидерах роста оказались бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings (+6,9%), производителя свинины WH Group (+4,3%) и оператора недвижимости Henderson Land Development Co. (+1,9%).

Акции интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) дорожают на 0,4%.

Как стало известно во вторник, Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC) одобрила заявку Ant Group Co., контролируемой Alibaba, на создание компании, специализирующейся на потребительском кредитовании. Это первый важный шаг в процессе реструктуризации бизнеса китайского финансово-технологического гиганта.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 МСК потерял 0,22%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,6%, акции другого представителя отрасли - SK Hynix Inc. - практически не меняются в цене.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. поднимается на 1,5%, Kia Corp. - на 2,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:21 МСК вырос на 0,5%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 1,8% и 2% соответственно.

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают ростом вторую неделю подряд.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал существенное снижение запасов "черного золота" в стране, однако резервы бензина, а также дистиллятов неожиданно выросли, что было воспринято трейдерами как сигнал слабого спроса на нефтепродукты.

Ожидания, что с началом автомобильного сезона в Штатах спрос на бензин возрастет, поддерживали нефтяной рынок, и были одним из ключевых двигателей подъема цен в последние дни.

"Активность нефтеперерабатывающих предприятий является максимальной с марта 2020 года и вместе со снижением объемов импорта это привело к серьезному сокращению запасов нефти в США", - отмечает аналитик ClipperData Мэтт Смит.

"С другой стороны, существенное снижение спроса как на бензин, так и на дистилляты способствовало росту их запасов", - приводит слова Смита MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в пятницу составляет $71,12 за баррель, что на $0,19 (0,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,04 (0,06%) - до $71,31 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,65 за баррель, что на $0,16 (0,23%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,02 (0,03%) - до $68,81 за баррель.

Ранее на этой неделе цены на нефть поднимались до максимальных значений более чем за два года, с начала недели как Brent, так и WTI прибавили в цене более 3%.

Согласно данным Минэнерго, запасы сырья в Штатах за неделю, завершившуюся 28 мая, уменьшились на 5,1 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 3,3 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

В целом, нефтяной рынок "слегка переоценен, и есть риск снижения цен" в краткосрочной перспективе, считает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Экономика Индии, занимающей третье место в мире по объему потребления нефти, по-прежнему серьезно страдает из-за пандемии COVID-19, что ограничивает перспективы роста спроса, тогда как объем предложения может вырасти позднее в этом году в случае увеличения поставок из Ирана, отмечает эксперт.