Рубль останется в диапазоне 73-73,5 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Курс рубля к доллару останется в пятницу в диапазоне 73-73,5 руб./$1, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Сообщение Минфина РФ о намерении заменить в течение месяца все долларовые активы в структуре ФНБ на активы в евро, юане, фунтах, иене и золоте мы оцениваем нейтрально для рубля, поскольку они не затрагивают национальную валюту. В пятницу ожидаем, что рубль продолжит торговаться в узком диапазоне 73-73,5 руб./$1. Высокие цены на нефть обеспечивают устойчивость рубля к усилению доллара к мировым валютам", - отмечает эксперт ПСБ в своем комментарии.

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