Вероятен негативный старт торгов на рынке акций РФ в пятницу - "Алор Брокер"

Вероятен негативный старт торгов на российском рынке акций в пятницу, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Внешний фон в пятницу утром скорее можно назвать негативным. Открытие российского рынка акций нас ждет со снижением, которое вполне может продолжиться и далее, если оптимизм не вернется на мировые площадки", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Среднесрочным инвесторам эксперт рекомендует пока оставаться вне торгов, так как с большой вероятностью будет еще одна волна роста.

Спекулянтам же, по его мнению, стоит внимательно читать новости с ПМЭФ, откуда могут прийти важные корпоративные новости. Именно из-за непредсказуемости этих новостей открывать "шорты" по каким-либо конкретным бумагам опасно, предупреждает Антонов.

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