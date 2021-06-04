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04 июня 2021 года 09:42
Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу со снижения на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу со снижения на 0,1-0,4%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3790-3800 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3780, 3760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3820, 3840 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности временно стабилизируется недалеко от уровня 3800 пунктов. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует эксперт инвесткомпании. Косвенное влияние на локальный рынок акций во второй половине дня, по мнению Манжоса, способна оказать публикация большого блока майских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15:30 МСК). Несколько позднее выйдет апрельская оценка изменения объема промышленных заказов в США (17:00 МСК). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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