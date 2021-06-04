Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу со снижения на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу со снижения на 0,1-0,4%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3790-3800 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3780, 3760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3820, 3840 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности временно стабилизируется недалеко от уровня 3800 пунктов. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Косвенное влияние на локальный рынок акций во второй половине дня, по мнению Манжоса, способна оказать публикация большого блока майских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15:30 МСК). Несколько позднее выйдет апрельская оценка изменения объема промышленных заказов в США (17:00 МСК).

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