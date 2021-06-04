Возможен уход котировок акций "Газпром нефти" ниже 400 руб. - BCS Express

Возможен уход котировок акций "Газпром нефти" ниже 400 рублей за штуку на фоне коррекции, говорится в комментарии BCS Express.

"Котировки акций "Газпром нефти" (+1,7%) показали в четверг лучшую динамику в нефтегазовом секторе, переписаны максимумы с марта прошлого года. На фоне локальной перекупленности допускаем некоторую коррекцию с возвратом ниже 400 рублей за бумагу, но общая тенденция все равно пока останется растущей", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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