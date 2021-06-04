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04 июня 2021 года 09:01
Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торги пятницы в минусе - BCS Express
Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в пятницу в минусе на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Российский рынок акций в четверг начал корректироваться, констатирует аналитик. В моменте потери по индексу Мосбиржи превышали 1%, котировки возвращались ниже 3800 пунктов. "Обороты торгов на снижении были средними и не указывают на какое-то масштабное бегство инвесторов. Поводом для отката в течение четверга послужили коллективное падение цен на металлы, а также слабая динамика фьючерсов на американские индексы. В результате на фоне накопленной в последнее время перекупленности этого оказалось достаточным, чтобы спровоцировать локальную фиксацию прибыли. На мой взгляд, пока она носит временный характер. Снижение не выходит за рамки даже небольшой коррекции. Распродажи рисковых активов носят ограниченный и по большей части эмоциональный характер, и могут быстро смениться покупками, как это было уже не раз", - пишет Карпунин. Нефтяные котировки в пятницу утром торгуются в минусе, так что российский рынок вряд ли возобновит подъем с самого старта сессии, отмечает эксперт инвесткомпании. Возможна локальная просадка с последующим переходом в формат непродолжительной боковой консолидации, полагает он. "Общий же тренд остается растущим. Для его слома индексу Мосбиржи нужно опускаться ниже 3570 пунктов, но пока предпосылок к подобному падению не наблюдается", - указывает Карпунин. Также аналитик BCS Express обращает внимание, что высокие нефтяные котировки все еще предполагают положительную переоценку акций нефтегазовой отрасли. Это касается и "Роснефти", и "ЛУКОЙЛа". В акциях "Газпрома" в среднесрочной перспективе коррекции, вероятно, также будут выкупаться. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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