Цены "длинных" евробондов РФ в четверг снизились, изменения котировок остальных бумаг незначительные

Москва. 3 июня. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно снизились вслед за аналогичной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), изменения цен остальных бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 2,5 базисного пункта по отношению к закрытию среды и составила 115,325% от номинала, что соответствует доходности 1,735% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,5 базисного пункта и составила 100,88% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,03% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день всего на 0,5 пункта, составив 170,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 20 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 131,87% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 3,75% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 31 базисный пункт - до 126,82% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 3,755% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1,5 базисного пункта, до 113,5% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,165% годовых), а с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 108,81% от номинала, что соответствует доходности 0,95% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 38 базисных пунктов - до 123,76% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 3,805% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 111,5% от номинала, что соответствует доходности 2,21% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню).

"Изменения котировок российских еврооблигаций сегодня в целом были незначительными, боковая динамика цен отмечается третьи торги подряд. При этом доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году колеблется вблизи отметки 2,59% годовых. На долговых рынках развитых стран в четверг в целом преобладают негативные настроения, в частности доходность десятилетних US Treasuries сегодня выросла на 3 базисных пункта, процентные ставки европейских облигаций подросли на 1-3 базисных пункта. Сходную динамику демонстрируют и евробонды развивающихся стран", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

"Основным фактором давления на мировые долговые рынки стала опубликованная сегодня в США макроэкономическая статистика, в частности, количество новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе упало до минимума с начала пандемии, что демонстрирует восстановление американской экономики и, соответственно, усиливает ожидания возможного скорого сокращения стимулирующих программ ФРС. Кроме того, завтра будут опубликованы ежемесячные данные по рынку труда США за май, которые также могут оказаться довольно сильными и, соответственно, еще больше могут усилить опасения по поводу сокращения программ стимулирования экономики. При этом российские еврооблигации чувствуют себя лучше большинства суверенных бумаг emerging markets за счет высоких цен на нефть", - отметил Монастыршин.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 20 тыс. - до 385 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 405 тыс., а не 406 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 390 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в мае увеличилось на 978 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP). Это максимальный рост с июня 2020 года. Аналитики прогнозировали повышение на 650 тыс.