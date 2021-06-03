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03 июня 2021 года 18:29

Акции Газпрома интересны долгосрочным инвесторам - "Велес Капитал"

Акции "Газпрома" интересны долгосрочным инвесторам на фоне привлекательной ожидаемой дивидендной доходности за 2021г, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Игоря Евсина.

Эксперт среди долгосрочных факторов роста капитализации компании называет следующие:

- Рост цен на газ: холодный и длительный зимний сезон в Европе привел к снижению объемов газа в ПХГ до минимальных (29,9%) за 5 лет уровней и значительному росту цен на газ. Кроме того, сокращение предложение в ходе пандемии COVID-19 привело к дополнительному подъему цен практически на все сырьевые товары, газ не стал исключением. В Азии цены на газ также показывают восходящую динамику - фьючерс на азиатский индекс JKM на июнь вырос до 321 долл. / тыс. м3.

- Сокращение собственной добычи газа в Европе: добыча газа в Европе в 2019г сократилась на 6,2% относительно 2018г. Наибольшие темпы падения добычи показывает газовое месторождение Гронинген в Нидерландах (из-за постоянных землетрясений в 2022г планируется полная остановка добычи). В 4К20 сокращение добычи природного газа в ЕС ускорилось до 23%: 54 млрд кубометров по сравнению с уровнем добычи в 70 млрд кубометров в 2019г. Часть выпадающей добычи будет компенсироваться за счет роста поставок СПГ. Однако в сравнении с СПГ поставки трубопроводного газа имеют большие гарантии, поскольку они физически привязаны к региону поставок. Данный факт высоко ценится потребителями Европы и Китая.

- Газ - один из основных бенефициаров ESG-тренда: газ обладает значительно меньшим углеродным следом в сравнении с углем, нефтью и нефтепродуктами, при этом остается эффективным сырьем для получения экологически чистого водорода.

- Высокие дивидендные выплаты: "Газпром" увеличил коэффициент выплат до 50% уже в 2020г, хотя по планам должен был сделать это только в 2021г. Кроме того, менеджмент стал чуть более открытым к акционерам, все чаще и чаще звучат тезисы о поддержке капитализации компании.

- Перспективы значительного роста экспорта газа: ввод в эксплуатацию СП-2, постепенная загрузка Турецкого потока, восстановление загрузки Голубого потока на фоне растущего спроса на газ, а также увеличение поставок в Китай и восстановление поставок в страны бывшего Советского Союза дает постепенный рост только трубопроводного экспорта газа в долгосрочной перспективе (к 2025г) порядка 50%. Кроме того, на операционные показатели компании окажут позитивное воздействие также и СПГ-проекты Газпрома в Усть-Луге, Портовой и на Дальнем Востоке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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