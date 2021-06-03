Риск коррекции вниз цены золота краткосрочно сохраняется - Saxo Bank

Риск существенной коррекции вниз котировок золота в краткосрочной перспективе сохраняется, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Цена золота "зависла" около $1900 за тройскую унцию, нет особых изменений в валюте и облигациях - все эти рынки ждут пятничного отчета о занятости в США. После мощного роста с апреля та уверенность, с которой золото сопротивляется коррекционному давлению, показывает восстановление спроса со стороны фондов, следящих за долгосрочными трендами (многие из этих фондов после августовского пика набрали "шортов"). Тем не менее в краткосрочной перспективе, по нашему мнению, риск существенной коррекции сохраняется", - отмечают эксперты инвестбанка.

Уровни поддержки - $1890, $1865, $1841 за тройскую унцию.

Уровни сопротивления - $1916, $1924, $1940 за тройскую унцию.

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