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03 июня 2021 года 16:28
Возможна фиксация прибыли на рынке акций РФ - "Открытие Брокер"
Инвесторы на рынке акций РФ могут начать фиксацию прибыли, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Индекс Мосбиржи в первой половине торгов четверга смог обновить исторический максимум, поднявшись до 3837,73 пункта, однако локальная перекупленность уже начинает сказываться на рынке, и весьма неплохой рост за начало июня заставляет некоторых инвесторов задуматься о фиксации прибыли. Внешний фон также позитивом не отличается. В Европе находится под давлением добывающий сектор. Нефть и промышленные металлы ушли в минус, что отразилось на акциях российских экспортёров", - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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