Возможна фиксация прибыли на рынке акций РФ - "Открытие Брокер"

Инвесторы на рынке акций РФ могут начать фиксацию прибыли, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Индекс Мосбиржи в первой половине торгов четверга смог обновить исторический максимум, поднявшись до 3837,73 пункта, однако локальная перекупленность уже начинает сказываться на рынке, и весьма неплохой рост за начало июня заставляет некоторых инвесторов задуматься о фиксации прибыли. Внешний фон также позитивом не отличается. В Европе находится под давлением добывающий сектор. Нефть и промышленные металлы ушли в минус, что отразилось на акциях российских экспортёров", - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

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