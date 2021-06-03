Цена бумаг МТС сохраняет краткосрочный потенциал роста - "Велес Капитал"

Цена бумаг "МТС" сохраняет краткосрочный потенциал роста, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Котировки бумаг "МТС" к середине сессии в четверг отступили от достигнутого в течение дня максимума с октября 2020 года (341,70 руб.), который обновили после заявлений владельца АФК "Система" Евтушенкова о трансформации "МТС" в IT-компанию и возможном IPO МТС-банка в 2022 году, отмечает эксперт инвесткомпании.

"С технической точки зрения, в котировках бумаг "МТС" продолжается сильный восходящий тренд, краткосрочной потенциал которого представляется неисчерпанным. Верхняя полоса Боллинджера дневного графика, в частности, указывает на район 344 руб. как следующую цель движения, после чего можно рассчитывать на стремление к психологически важной отметке 350 руб. (пики с августа 2020 года). Позитивный сигнал подтвердится при закреплении выше сопротивления 340,10 руб. - в обратном случае не исключена коррекция в район 337 руб. со следующими поддержками у 335 руб. и 332 руб." - указывает Кожухова.

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