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Главная / Мнения аналитиков / Акции Интер РАО, Юнипро и Энел Россия наиболее привлекательны в секторе на горизонте до конца 2021г - ПСБ
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03 июня 2021 года 15:18
Акции Интер РАО, Юнипро и Энел Россия наиболее привлекательны в секторе на горизонте до конца 2021г - ПСБ
Акции компаний "Интер РАО", "Юнипро" и "Энел Россия" наиболее привлекательны для инвесторов в секторе электроэнергетики на горизонте до конца текущего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук. Спрос на электроэнергию в России растет благодаря восстановлению экономики, констатирует эксперт ПСБ. Загрузка генерирующих мощностей увеличивается, как и цены на электроэнергию, что создает благоприятные условия для электроэнергетического сектора и способствует повышению интереса инвесторов к акциям публичных представителей отрасли, отмечает Лящук. "Мы считаем, что электроэнергетический сектор выглядит привлекательно на фоне восстановления экономической активности и стабильного рубля. Хотя динамика котировок акций электроэнергетических компаний с начала года пока слабее, чем у компаний из других секторов, мы видим потенциал роста в этом секторе, отмечая крепкий фундаментальный профиль "фишек" сегмента и рассчитывая на активизацию спроса на них во втором полугодии 2021 года. Среди электроэнергетических компаний, на наш взгляд, наиболее привлекательными на горизонте до конца года являются "Интер РАО", стратегия которой предполагает рост бизнеса, а также "Юнипро" и "Энел Россия", по которым ожидается высокая дивидендная доходность", - указывает аналитик ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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