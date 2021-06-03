Выручка Татнефти в 1К21, скорее всего, вырастет на 31% - "Атон"

Выручка "Татнефти" в 1К21, скорее всего, вырастет на 31%, отражая повышение цены нефти, говорится в комментарии "Атона".

"Татнефть" должна опубликовать свои финансовые результаты за 1К21 в пятницу, 4 июня. Эксперты "Атона" ожидают, что выручка вырастет до 260,5 млрд руб. (+31% кв/кв), отражая повышение цены нефти (Urals подскочила на 29% кв/кв в рублевом выражении) и увеличение объемов переработки на 2% кв/кв.

"EBITDA, по нашим прогнозам, вырастет на 34% кв/кв до 66,3 млрд руб. в результате улучшения рентабельности переработки, а также высокой базы SG &A-затрат в 4К20 в основном в связи с учтенными затратами на благотворительность и судебными издержками. Рентабельность EBITDA, как ожидается, вырастет до 26% с 25% в 4К20. Мы ожидаем, что чистая прибыль составит 43,4 млрд руб. против 24,9 млрд руб. в 4К20", - прогнозируют стратеги инвесткомпании.

"Татнефть" проведет телеконференцию 4 июня в 16:00 по Москве (14:00 по Лондону), детали для подключения будут раскрыты позже. "Мы сосредоточимся на прогнозе "Татнефти" на 2021г, а также комментариях касательно прогресса в текущих переговорах с правительством в отношении потенциального восстановления налоговых льгот для месторождений высоковязкой нефти", - подчеркивают аналитики "Атона".

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