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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4180-4230 пунктов - "Фридом Финанс"
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03 июня 2021 года 13:38
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4180-4230 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4180-4230 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне был протестирован уровень исторического максимума в 4238 пунктов. Резкий отскок вниз от этой отметки создает потенциал для формирования паттерна "двойная вершина", что может привести к краткосрочной коррекции. Ключевой поддержкой выступает уровень 4180 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков. Эксперт указывает на смешанную динамику мировых фондовых рынков в четверг. Американские индексы сохраняют позиции вблизи исторических максимумов. В среду отмечалась высокая активность инвесторов с форума WallStreetBets на платформе Reddit. Целью розничных трейдеров снова стали акции с крупными короткими позициями, среди которых значительный рост продемонстрировали AMC (AMC: +95%), Bed Bath & Beyond (BBBY: +62%), PetMed Express (PETS: +58%) и некоторые другие. Пострадавших "медведей" в этот раз оказалось гораздо меньше, чем в начале года, поскольку многие шорты были открыты еще после февральского ралли, а с тех пор попавшие вчера в поле зрения WSB акции демонстрировали преимущественно негативную динамику. Как следствие, многие спекулянты оказались готовы к корректировке своих позиций, отмечает Зубков. "Темпы вакцинации в США стремительно снижаются, - подчеркивает аналитик. - Среднее количество прививок за последние семь дней составило 1,1 млн, что соответствует уровням конца января 2021 года. Спрос на добровольную вакцинацию угасает по мере увеличения числа привитых граждан и снижения заболеваемости СOVID-19 в США. Для достижения цели Байдена по вакцинации 70% населения к 4 июля вводятся дополнительные стимулирующие меры, такие как бесплатный уход за детьми привитых родителей, а также розыгрыши и лотереи для вакцинированных граждан". Эксперт "Фридом Финанс" также обращает внимание на ожидаемую в четверг публикацию данных по количеству новых заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю. Общерыночный прогноз предполагает снижение их количества с 406 тыс. до 397,5 тыс. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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