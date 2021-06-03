Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4180-4230 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4180-4230 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне был протестирован уровень исторического максимума в 4238 пунктов. Резкий отскок вниз от этой отметки создает потенциал для формирования паттерна "двойная вершина", что может привести к краткосрочной коррекции. Ключевой поддержкой выступает уровень 4180 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

Эксперт указывает на смешанную динамику мировых фондовых рынков в четверг. Американские индексы сохраняют позиции вблизи исторических максимумов. В среду отмечалась высокая активность инвесторов с форума WallStreetBets на платформе Reddit. Целью розничных трейдеров снова стали акции с крупными короткими позициями, среди которых значительный рост продемонстрировали AMC (AMC: +95%), Bed Bath & Beyond (BBBY: +62%), PetMed Express (PETS: +58%) и некоторые другие. Пострадавших "медведей" в этот раз оказалось гораздо меньше, чем в начале года, поскольку многие шорты были открыты еще после февральского ралли, а с тех пор попавшие вчера в поле зрения WSB акции демонстрировали преимущественно негативную динамику. Как следствие, многие спекулянты оказались готовы к корректировке своих позиций, отмечает Зубков.

"Темпы вакцинации в США стремительно снижаются, - подчеркивает аналитик. - Среднее количество прививок за последние семь дней составило 1,1 млн, что соответствует уровням конца января 2021 года. Спрос на добровольную вакцинацию угасает по мере увеличения числа привитых граждан и снижения заболеваемости СOVID-19 в США. Для достижения цели Байдена по вакцинации 70% населения к 4 июля вводятся дополнительные стимулирующие меры, такие как бесплатный уход за детьми привитых родителей, а также розыгрыши и лотереи для вакцинированных граждан".

Эксперт "Фридом Финанс" также обращает внимание на ожидаемую в четверг публикацию данных по количеству новых заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю. Общерыночный прогноз предполагает снижение их количества с 406 тыс. до 397,5 тыс.

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