Индекс Мосбиржи к концу дня может удержаться на отметке 3800п - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи к концу торгов в четверг может удержаться на отметке 3800п, полагает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Индекс Мосбиржи в четверг к 11:30 МСК потерял 0,1%, несмотря на позитивную динамику на американском фондовом рынке и активный рост нефтяных котировок, констатирует эксперт.

"Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил в среду, что экономика США в целом и рынок труда в частности продолжают восстанавливаться после коронакризиса, поэтому ФРС пора задуматься о постепенном сворачивании мер количественного смягчения. Данные "Бежевой книги" также подтверждают повышение темпов роста американского ВВП в весенние месяцы на фоне усиления потребительской активности и снятия карантинных ограничений. Однако компании по-прежнему сталкиваются с определенными трудностями ввиду нарушения производственных цепочек, что провоцирует повышение цен. Как следствие, краткосрочные риски для покупателей на фондовом рынке возрастают", - отмечает Осин.

Также аналитик инвесткомпании обращает внимание на котировки акций "Татнефти", которые снижаются в преддверии публикации финансовых результатов по МСФО за 1К21. Однако, по мнению Осина, операционные показатели компании, динамика цен нефтяного рынка и отчетность, составленная в соответствии с РСБУ, дают основания для сравнительно позитивных прогнозов в отношении ключевых метрик "Татнефти". Так, эксперт полагает, что выручка, EBITDA и чистая прибыль компании за январь-март превысят рыночные ожидания, составив 222 млрд руб., 66 млрд руб. и 48 млрд руб. соответственно.

Акции АФК "Система" растут на новости о планах проведения IPO "МТС-Банка" на $1 млрд в 2022г. "Впрочем, учитывая текущий размер чистых активов компании и ее долю в капитале "МТС", мы полагаем, что эта сделка увеличит оценочную справедливую капитализацию АФК всего на 4-8% (в зависимости от методики)", - указывает аналитик "Фридом Финанс".

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