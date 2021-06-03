Рынок акций РФ утром начал выпускать пар вместе с нефтью после обновления максимума индекса Мосбиржи

Москва. 3 июня. Рынок акций РФ после роста на старте торгов в четверг и обновления максимума индекса Мосбиржи начал выпускать пар вместе с перегретой нефтью (Brent поднималась к $72 за баррель) и на фоне ухудшения сигналов с внешних фондовых площадок; ряд blue chips ушел в коррекционный "минус", хотя поддержку рынку оказывают поступающие новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3813,47 пункта (-0,1%, максимум сессии и новый пик - 3837,73 пункта), индекс РТС - 1639,61 пункта (-0,3%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,7%.

Доллар стоит 73,27 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,5%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%, до 272,13 рубля; максимум дня - 274,3 рубля - пик с августа 2008 года), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Денежно-кредитная политика Банка России пока остается мягкой с учетом инфляции, возврат к нейтральной начат, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, уход от мягкой ДКП не мешает росту экономики РФ, спрос восстановился, его не надо дополнительно стимулировать.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов полагает, что рост темпов инфляции в России, которая уже достигла 5,9% в годовом выражении, свидетельствует о "перегреве" и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики.

Вице-премьер Александр Новак выразил надежду, что работа по строительству "Северного потока 2" будет завершена до конца года. Новак также допустил, что небольшой объем иранской нефти может выйти на рынок уже этим летом при возобновлении ядерной сделки с Тегераном.

Жалоба немецких экологов на "Северный поток 2" не помешает завершению строительства, проект не угрожает природе, заявил "Интерфаксу" спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Группа "НЛМК" планирует построить в Белгородской области новое горно-металлургическое производство на базе Стойленского ГОКа, инвестиции в проект составят около 250 млрд рублей. В рамках реализации проекта компания намерена увеличить добычу руды за счет расширения действующего карьера до 67 млн тонн в год с 43 млн тонн (почти на 56%).

Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов сообщил на ПМЭФ, что 4 июня компания планирует подписать соглашение с Казахстаном по блоку на шельфе Аль-Фараби. Также, по его словам, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в ноябре планирует утвердить обновленную стратегию на 10 лет.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон можно назвать смешанным: дорожает нефть, основные азиатские рынки акций растут, но укрепляется доллар, что оказывает давление на контракты промышленных металлов.

Рынок акций РФ за счет нефти обновил максимум индекс МосБиржи, но вряд ли этот рост будет устойчивым. Последний день с дивидендами в четверг торгуются акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (дивиденд 4,56 рубля на бумагу), "Распадской" (MOEX: RASP) (5,7 рубля на бумагу), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (63 рубля), ПАО "Полюс" (387,15 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (0,18 рубля).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи превысил рубеж 3800 пунктов, тем самым был пробит вверх восходящий канал, в котором индикатор торговался с середины декабря прошлого года. По-хорошему, пора бы остановиться и вернуться в канал, а заодно и снять техническую перекупленность, однако растущая нефть пока сдерживает продавцов. Признаков остановки восходящего движения по нефти еще нет, а вслед за ней идут тяжеловесные акции нефтянки. Пока неизвестно, насколько сильной будет текущая волна роста, отмечаются срывы "стопов" по коротким позициям, что ведет к новым покупкам.

Нефть остается основным драйвером, Brent в ближайшие дни может уйти в район $75 за баррель. Из других идей, куда может перетечь зафиксированная по нефтянке прибыль, стоит отметить акции "Мосбиржи". Накануне биржа опубликовала данные о росте оборотов в мае на 22,5%. Эта информация была проигнорирована, а сама "Мосбиржа" стоит неоправданно дешево - бумаги могут начать догонять рынок и закрывать дивидендный "гэп", считает Антонов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть раллировала после оптимистичного прогноза ОПЕК+, предполагающего сильный спрос. Несмотря на скачок заболеваемости COVID-19 в апреле-мае в Индии, а также высокую вероятность восстановления добычи в Иране, страны ОПЕК+ по-прежнему ожидают дефицита на рынке. Причем прогноз по дефициту был увеличен с 1,2 млн до 1,4 млн б/с, отражая более "бычий" взгляд альянса на спрос. Большой дефицит означает, что прогнозы по средней цене на нефть в 2021 году могут быть повышены, что стимулирует ралли в нефти и акциях нефтегазовых компаний.

После завершения позитивного импульса котировки Brent будут искать новый справедливый торговый диапазон, который может оказаться уже выше $70 за баррель. При этом долгосрочно удержать такие ценовые уровни может быть непросто. Важно следить за фактической динамикой спроса, поскольку сейчас рынок растет по большей части на прогнозах. Если они не будут подтверждаться, то котировки могут быстро растерять часть приобретений.

Переговоры по иранской ядерной сделке затягиваются, что дает дополнительный стимул для покупок. Однако сомнений в том, что ее удастся заключить, все меньше. Постпред России в Вене сообщил, что переговоры продвигаются успешно и уже почти согласован список шагов, которые должны предпринять стороны для возвращения к СВПД. Это означает, что санкции в отношении нефтегазового экспорта Ирана будут сняты, и страна сможет увеличить добычу к концу 2021 года на 1-1,3 млн б/с. ОПЕК+ ожидает, что восстановление спроса будет достаточным, чтобы поглотить дополнительные иранские поставки, отмечает Галактионов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на фоне волны роста рынка открывать короткие позиции по акциям пока рискованно. Для разворота рынка вниз нужен или обвал американского фондового рынка или переход нефтяных котировок в зону "медведей", или пробитие индексом развивающихся рынков MSCI Emerging Markets стратегической поддержки 51,68 пункта. Должно быть знаковое событие, которое приведет к распродажам акций на больших объемах. И уж точно "медвежий" рынок не будет длиться один день. Последний цикл снижения рынка акций РФ начался в середине августа прошлого года и длился 2,5 месяца, напомнил аналитик.

Президент РФ Владимир Путин обсудил перспективы модернизации российской экономики с главой Всемирного банка. Большое количество позитива приходит с Петербургского международного экономического форума. В частности, компания "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) и китайская Zhejiang Energy накануне подписали базовые условия соглашения о поставках в Поднебесную в течение 15 лет до 1 млн тонн сжиженного природного газа в год с проекта "Арктик СПГ 2". Когда проект "Арктик СПГ 2" реализуется, доля России в мировой торговле СПГ может достигнуть 11%.

Нефтяные цены растут четвертый день подряд и достигли 2-летних максимумов, Brent уверенно превысила рубеж $70 за баррель. Запасы нефти в США резко упали на прошлой неделе в связи с началом сезонного роста спроса в летние месяцы. Растет "премия за риск" на Ближнем Востоке - накануне загорелся и затонул самый большой военный корабль военно-морского флота Ирана, отмечает Верников.

В США в среду индексы акций прибавили по 0,1% и завершили день вблизи рекордных уровней. Экономика США росла умеренными (moderate) темпами с начала апреля по конец мая, при этом темпы роста были выше, чем в начале года, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер заявил в среду, что пришло время подумать о сроках сворачивания программы выкупа активов ФРС.

Член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард во вторник заявила, что США приближаются к понятию регулятора о полной занятости и целевому уровню инфляции, однако глубина существующих проблем все еще требует от центробанка придерживаться мягкой денежно-кредитной политики.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, в свою очередь, выступил против тех, кто считает, что ФРС и широкомасштабные правительственные стимулы создают почву для серьезной проблемы - ускорения инфляции, пишет The Wall Street Journal.

На этой неделе трейдеры ожидают выхода данных об уровне безработицы в США в мае. Как отмечает WSJ, эти сведения, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года.

В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,3%), минусуют Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE снижаются на 0,1-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в мае опустился до 55,1 пункта по сравнению с 56,3 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 55,9 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже 13 месяцев подряд.

Сводный PMI уменьшился до 53,8 пункта с 54,7 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали 54,3 пункта.

На нефтяном рынке цены в четверг отошли от локальных максимумов; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $71,57 за баррель (+0,3% и +1,6% в среду), июльская цена WTI - $69,02 за баррель (+0,3% и +1,6% накануне).

Росту котировок в четверг способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие снижение запасов нефти на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей за прошедшую неделю выйдет в четверг в 18:00 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают недельного снижения запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов на 1,1 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.

Дополнительную поддержку рынку оказывает возобновление экономической активности в Европе, пишет S&P Global Platts. Крупнейшие европейские страны, включая Великобританию, Германию, Францию и Италию, как ожидается, продолжат смягчать карантинные ограничения в течение июня.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+10,4% и +8,8% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6,5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,3%), ПАО "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,1%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (+1,5%).

ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ведет переговоры о покупке ПАО "Квадра" (TGKD), рассказали "Интерфаксу" два источника, знакомые с ходом переговоров.

По словам одного из них, сумма сделки может составить около 15 млрд руб. "Квадра" (бывшая "ТГК-4") станет новой отдельной ТГК в составе ГЭХа, в который уже входят генерирующие компании ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA), ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB).

Акционеры HeadHunter (MOEX: HHRU) (+0,6%) на годовом собрании обсудят вопрос о возможном запуске программы обратного выкупа акций компании. Рекомендация о реализации программы buyback одобрена советом директоров и будет включена в повестку ГОСА, следует из проспекта рекрутингового сервиса.

Подешевели бумаги ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-5%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,41 млрд рублей (из них 4,36 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,8 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,66 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").