"Финам" рекомендует покупать акции ММК с прогнозной ценой 77,1 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной ценой 77,1 рубля, что предполагает потенциал роста 17,5% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

Актуальная дивидендная политика "ММК" предполагает распределение на дивиденды до 100% FCF. Компания входит в число эмитентов с самой высокой доходностью акций, отмечают эксперты.

"ММК" - крупная российская металлургическая компания, на которую приходится около 17% российского производства стали.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.