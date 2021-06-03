Возможно повышение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на заседании 11 июня - Уралсиб

Возможно повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания 11 июня 2021 года, считает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева.

"Сразу несколько представителей ЦБ и правительства в своих выступлениях на ПМЭФ затронули вопросы, связанные с инфляционным таргетированием. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что денежно-кредитная политика остается мягкой с учетом текущего уровня инфляции. Мы это объясняем тем, что, хотя формально ключевая ставка сейчас достигла нижней границы долгосрочного диапазона для нейтральной ключевой ставки, в реальном выражении она остается отрицательной. Ужесточение денежно-кредитной политики не окажет негативного влияния на рост экономики, оно может лишь немного охладить спрос. Глава Минфина Антон Силуанов также отметил, что повышенный рост цен указывает на перегрев экономики и требуется нормализация как денежно-кредитной, так и бюджетной политики, - указывает эксперт корпорации. - Все это практически гарантирует продолжение цикла повышения ключевой ставки, причем мы считаем вполне возможным, что ставка будет вновь повышена на 50 б.п. И даже при таком повышении ключевая ставка останется отрицательной в реальном выражении".

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