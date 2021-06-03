"Финам" рекомендует держать акции МКБ с целью 6,85 руб

"Финам" рекомендует "держать" акции МКБ с целевой ценой 6,85 руб. на конец 2021г, что предполагает потенциал роста 2%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

Эксперт отмечает следующие факторы в пользу рекомендации:

- В отличие от многих других ведущих российских кредиторов МКБ весьма успешно прошел через кризисный 2020г, что обусловлено в том числе фокусом банка на крупных корпоративных клиентах, которые меньше пострадали в кризис. При этом позитивные тенденции продолжились и в нынешнем году.

- Недавно руководство МКБ представило достаточно амбициозную стратегию развития до 2023г, реализация которой позволит банку продолжить показывать высокие темпы роста финпоказателей.

- Между тем акции МКБ не представляют из себя интересной дивидендной истории. При этом бумаги банка справедливо оценены по финансовым мультипликаторам.

Московский кредитный банк (МКБ) является крупным российским универсальным коммерческим банком, шестым по размеру активов среди всех российских кредиторов. Кроме того, это крупнейший негосударственный банк, имеющий листинг на бирже.

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