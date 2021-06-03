Цены ОФЗ останутся в четверг вблизи текущих уровней - ПСБ

Цены рублевых облигаций останутся в четверг вблизи текущих уровней, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вверх еще на 1-2 б.п., констатирует эксперт. Рост цен на нефть, укрепление рубля и снижение доходности облигаций развитых стран вчера не смогли обеспечить рост цен рублевых облигаций. Давление на рынок оказывают ожидания повышения ключевой ставки ЦБР на фоне высокой инфляции, указывает Монастыршин (за последнюю неделю инфляция составила 0,12%, годовой показатель по итогам июня может достигнуть 5,8-6,0%). По прогнозам ЦБР, замедление инфляции ожидается лишь осенью.

Аукционы Минфина РФ продемонстрировали слабый спрос на короткие ОФЗ из-за рисков повышения ставок, отмечает аналитик ПСБ. Минфин в среду разместил 4-летние ОФЗ 26234 на 33,4 млрд руб. при спросе 51,5 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 6,68% годовых, что содержит премию 3 б.п. к закрытию вторника. Спрос на 10-летние ОФЗ 26235 составил 82,6 млрд руб., а объем удовлетворенных заявок 20 млрд руб. Доходность по цене отсечения ОФЗ-ПД 26235 составила 7,25% годовых, +3 б.п. к закрытию вторника. Во второй половине дня спрос покупателей способствовал снижению доходности ОФЗ 26235 ближе к 7,20% годовых.

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