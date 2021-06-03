03 июня 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: дорожающая нефть увлекает фондовые индексы РФ к новым максимумам
Котировки нефти продолжают уверенно расти, придавая сил для повышения акциям нефтегазового сектора, а вслед за ними тянутся вверх и фондовый индексы РФ. Аналитики полагают, что такая картина сохранится до конца недели.
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "В ходе торгов четверга при поддержке подрастающей нефти и остающегося неплохим внешнего фона индекс Мосбиржи может сохранить инерцию к росту и попытаться выйти в диапазон 3850-3900 пунктов. Поддержку рынку, помимо рынка нефти, может оказать и ПМЭФ. Однако, учитывая вхождение индекса в состояние перегретости, отмечаем риск некоторого охлаждения на рынке в конце недели".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3825-3840 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3870 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившийся рост стоимости нефтяных фьючерсов, позднее он с большой долей вероятности временно стабилизируется около уровня открытия".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в небольшом плюсе. Ралли на российском рынке акций продолжается. Индекс Мосбиржи переписывает исторические максимумы и уже пытается закрепиться выше уровня 3800 пунктов. Подъем нашего рынка - это в основном заслуга "голубых фишек". Так, индекс акций компаний средней и малой капитализации в среду показал лишь околонулевой результат, тогда как "голубые фишки" подскочили в среднем на 1,8%. Подобная ситуация обусловлена интересом крупных покупателей к тяжеловесному нефтегазовому сектору, который в последнее время выступает лидером роста среди всех отраслей ".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются продолжить повышение среды, но впоследствии могут приостановить рост при отсутствии ярко выраженного оптимизма за рубежом. Основные события дня приходятся на вторую его половину и сосредоточены вокруг рынка труда США. На данный момент ожидается публикация в целом благоприятных трудовых данных, что могло бы спровоцировать новые покупки. Повышенная активность в четверг возможна в акциях МТС после того, как владелец "Системы" сообщил о трансформации МТС в IT-компанию и возможном IPO МТС-банка в 2022 году".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Отечественный рынок может вновь воспользоваться ростом нефти для обновления исторического максимума, но вряд ли этот рост будет устойчивым".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В среду рост российского рынка акций продолжился: индекс Мосбиржи вырос на 1,4% и преодолел отметку 3800 пунктов. Тем самым пробит вверх восходящий канал, в котором индикатор торговался с середины декабря прошлого года.
По-хорошему, пора бы остановиться и вернуться в канал, а заодно и снять техническую перекупленность. Но не сегодня. С утра нефть продолжает рост, прибавляя 0,7% и подходя к 72 долларам за баррель. Признаков остановки восходящего движения по нефти нет, а вслед за ней пойдут и тяжеловесные акции нефтянки, увлека за собой индекс Мосбиржи".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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