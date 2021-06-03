Индекс Мосбиржи, вероятно, поднимется в четверг в диапазон 3850-3900п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет подняться в четверг в диапазон 3850-3900 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"В ходе торгов четверга при поддержке подрастающей нефти и остающегося неплохим внешнего фона индекс Мосбиржи может сохранить инерцию к росту и попытаться выйти в диапазон 3850-3900 пунктов. Поддержку рынку, помимо рынка нефти, может оказать и ПМЭФ. Однако, учитывая вхождение индекса в состояние перегретости, отмечаем риск некоторого охлаждения на рынке в конце недели (вполне естественного после бурного роста последних дней)", - пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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