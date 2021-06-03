Возможен рост цены нефти к уровням $72-75/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, вероятно, продолжат рост с ближайшей целью на уровнях $72-75 за баррель, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Цены на нефть марки Brent продолжают уверенно расти, превышая уровни двухлетней давности, констатирует аналитик ПСБ. Драйвером роста остаются повышенные ожидания по спросу на фоне автомобильного сезона в США, отмечает Крылова.

Данные статистики от API в среду показали снижение запасов сырой нефти на 5,36 млн барр., тогда как запасы дистиллятов выросли на 1,56 млн барр., а запасы бензинов - на 2,5 млн барр. В четверг будут опубликованы официальные данные от Минэнерго США, которые, по мнению эксперта ПСБ, могут оказаться схожими.

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