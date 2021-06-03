Закрепление рубля ниже 73 руб./$1 пока маловероятно - "Алор Брокер"

Курсу рубля к доллару будет сложно закрепиться ниже уровня в 73 руб./$1 в ближайшее время, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"На общей эйфории рубль в среду укрепился к доллару на три четверти процента. Возможно, часть игроков просто скинула доллары для покупок акций. Не исключено, что если котировки нефти еще прибавят в четверг днем, то пара доллар/рубль начнет тестировать на прочность отметку 73 руб./$1. Но каких-то ярко выраженных желаний укрепить рубль нет, и паре будет невероятно сложно закрепиться под этой отметкой", - отмечает Антонов в своем комментарии.

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