Возможен краткосрочный рост котировок нефти - BCS Express

Котировки нефти марки Brent могут продолжить рост в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг утром обновили максимум с июня 2019 года, констатирует аналитик. "Краткосрочно восходящая динамика имеет все шансы на продолжение. После завершения позитивного импульса котировки будут искать новый справедливый торговый диапазон, который может оказаться уже выше $70 за баррель. При этом долгосрочно удержать такие ценовые уровни может быть непросто. Важно следить за фактической динамикой спроса, поскольку сейчас рынок растет по большей части на прогнозах. Если они не будут подтверждаться, то котировки могут быстро растерять часть приобретений", - указывает Галактионов.

Переговоры по иранской ядерной сделке затягиваются, что дает дополнительный стимул для покупок, однако сомнений в том, что ее удастся заключить, все меньше, отмечает эксперт инвесткомпании. Постпред России в Вене сообщил, что переговоры продвигаются успешно и уже почти согласован список шагов, которые должны предпринять стороны для возвращения к СВПД. Это означает, что санкции в отношении нефтегазового экспорта Ирана будут сняты и страна сможет увеличить добычу к концу 2021 года на 1-1,3 млн б/с. ОПЕК+ ожидает восстановление спроса достаточным, чтобы поглотить дополнительные иранские поставки, указывает Галактионов.

Поздно вечером в среду Американский институт нефти (API) опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США: запасы нефти снизились на 5,4 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 2,5 млн и 1,6 млн соответственно. В четверг официальную статистику представит EIA.

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