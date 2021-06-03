Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг, скорее всего, в небольшом плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в небольшом плюсе, сообщается в комментарии BCS Express.

"Ралли на российском рынке акций продолжается. Индекс Мосбиржи переписывает исторические максимумы и уже пытается закрепиться выше уровня 3800 пунктов. Подъем нашего рынка - это в основном заслуга "голубых фишек". Так, индекс акций компаний средней и малой капитализации в среду показал лишь околонулевой результат, тогда как "голубые фишки" подскочили в среднем на 1,8%. Подобная ситуация обусловлена интересом крупных покупателей к тяжеловесному нефтегазовому сектору, который в последнее время выступает лидером роста среди всех отраслей", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Интерес участников к нефтегазовым бумагам сейчас настолько высок, что обыкновенные акции Сбербанка опустились на третье место по обороту, констатирует Карпунин. "Такого мы уже давно не видели. В лидерах оказались бумаги "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" (по 14 млрд руб. на каждую). В четверг утрома фон остается благоприятным, так что несмотря на локальную перекупленность, представители нефтегазового сектора могут вновь выглядеть лучше рынка", - указывает аналитик.

Эксперт BCS Express обращает внимание, что за счет сырьевого фактора российские индексы показывают более сильную динамику, чем площадки других основных развитых и развивающихся стран. Если произойдет дальнейшее ускорение роста и оно будет сопровождаться резким увеличением объемов торгов в акциях, то это станет негативным сигналом в пользу формирования коррекции, предупреждает Карпунин. Следующая область потенциального сопротивления по индексу Мосбиржи сместилась к 3875-3895 пунктам, указывает он.

Последний день перед дивидендной отсечкой будут торговаться в четверг акции "Интер РАО", "Распадской", "ФосАгро", "Полюса", Банка "Санкт-Петербург".

Также Карпунин обращает внимание, что в четверг пройдет множество панельных сессий на ПМЭФ-2021. Как это часто бывает, форум становится источником большого количества корпоративных новостей и важных заявлений как от чиновников, так и представителей крупных компаний, отмечает он.

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