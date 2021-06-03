Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 3 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый рынок продемонстрировал умеренный подъем по итогам торгов в среду, при этом все три основных индекса завершили сессию вблизи рекордных уровней. Экономика США росла умеренными (moderate) темпами с начала апреля по конец мая, при этом темпы роста были выше, чем в начале года, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил в среду, что пришло время подумать о сроках сворачивания программы выкупа активов ФРС. "Я полагаю, нам следует медленно, осторожно сокращать объемы выкупа в надлежащее время", - сказал Харкер, слова которого приводит агентство Bloomberg. Член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард во вторник заявила, что США приближаются к понятию регулятора о полной занятости и целевому уровню инфляции, однако глубина существующих проблем все еще требует от центробанка придерживаться мягкой денежно-кредитной политики. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, в свою очередь, выступил против тех, кто считает, что ФРС и широкомасштабные правительственные стимулы создают почву для серьезной проблемы - ускорения инфляции.

На этой неделе трейдеры ожидают выхода данных об уровне безработицы в США в мае. Как отмечает The Wall Street Journal, эти сведения, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют позитивную динамику, исключением выступает рынок акций Гонконга. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,38%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК вырос на 0,53%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,6%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в мае опустился до 55,1 пункта по сравнению с 56,3 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 55,9 пункта. Сводный PMI уменьшился до 53,8 пункта с 54,7 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали 54,3 пункта. Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК вырос на 0,8% (подъем продолжается пятую сессию подряд). Австралийский S&P/ASX 200 к этому времени прибавил 0,6%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в четверг после достижения новых максимумов накануне благодаря оптимизму трейдеров в отношении перспектив мирового спроса на сырье. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $71,76 за баррель, что на 0,57% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,6% - до $71,35 за баррель, максимума с января 2020 года. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $69,17 за баррель, что на 0,49% выше закрытия предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,6% - до $68,83 за баррель, максимума с 22 октября 2018 года.

Росту котировок в четверг способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие значительное снижение запасов сырья в США на прошлой неделе. По оценкам API, запасы в стране за неделю, завершившуюся 28 мая, сократились на 5,36 млн баррелей. Неделей ранее снижение составило 439 тыс. баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,51 млн баррелей, дистиллятов - на 1,59 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 741 тыс. баррелей. Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики страны в четверг в 18:00 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают недельного снижения запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов на 1,1 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,577 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,218 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 июня вырос всего на 0,016% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,035%, поднявшись до 722,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,57%), "Мегафон БО-001Р-05" (+0,36%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001Р-14" (-0,54%), "Транснефть-001P-10" (-0,52%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Магнит" (MOEX: MGNT) полностью разместил два выпуска облигаций серии БО-002Р-04 и БО-001Р-05 по 10 млрд каждый. Сбор заявок на выпуск бондов серии БО-002Р-04 номинальным объемом 10 млрд рублей проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК, после закрытия книги компания объявила об открытии книги с 17:30 до 18:30 МСК по новому выпуску - серии БО-001Р-05 объемом от 5 до 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона по двум выпускам 3-летних облигаций серий БО-002Р-04 и БО-001Р-05 была установлена на уровне 7,05% годовых. На дату принятия решения об определении процентной ставки по первому купонному периоду облигаций серий БО-002Р-04 и БО-001P-05 количество размещаемых облигаций еще не было определено.

Альфа-банк полностью разместил 3-летние облигации серии 002Р-12 объемом 15 млрд рублей по ставке на уровне 7,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,28% годовых. Сбор заявок прошел 18 мая. Техразмещение выпуска запланировано на 2 июня.

ООО "Торговый дом "Мясничий" завершило размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-03 объемом 200 млн рублей. Выпуск размещен сроком на 372 дня (около года) по закрытой подписке. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 13% годовых. Потенциальными приобретателями облигаций выступало - ООО Инвестиционная компания "Фридом финанс" и его клиенты.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей на уровне 7,5% годовых. Ставки последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Предварительная дата начала размещения - 9 июня. Данный выпуск был зарегистрирован в декабре 2019 года.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) перенесло с 10 июня на 9 июня сбор заявок инвесторов на облигации серии 001Р-20 со сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 159 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Техразмещение запланировано на 16 июня.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 29-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 11,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.