Brent - $71,84 за баррель

Американский фондовый рынок продемонстрировал умеренный подъем по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азии растут в четверг за исключением Гонконга. Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг.

Американский фондовый рынок продемонстрировал умеренный подъем по итогам торгов в среду, при этом все три основных индекса завершили сессию вблизи рекордных уровней.

Экономика США росла умеренными (moderate) темпами с начала апреля по конец мая, при этом темпы роста были выше, чем в начале года, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер заявил в среду, что пришло время подумать о сроках сворачивания программы выкупа активов ФРС.

"Я полагаю, нам следует медленно, осторожно сокращать объемы выкупа в надлежащее время", - сказал Харкер, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард во вторник заявила, что США приближаются к понятию регулятора о полной занятости и целевому уровню инфляции, однако глубина существующих проблем все еще требует от центробанка придерживаться мягкой денежно-кредитной политики.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, в свою очередь, выступил против тех, кто считает, что ФРС и широкомасштабные правительственные стимулы создают почву для серьезной проблемы - ускорения инфляции, пишет The Wall Street Journal.

На этой неделе трейдеры ожидают выхода данных об уровне безработицы в США в мае. Как отмечает WSJ, эти сведения, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года.

Котировки акций Lands' End Inc. подскочили на 6,5% в среду после публикации финансовых результатов. Ритейлер одежды получил неожиданную прибыль по итогам первого финансового квартала, а его выручка выросла на 48%.

Акции Advance Auto Parts (SPB: AAP) Inc. подешевели на 1,7%, несмотря на хорошую отчетность. Скорректированная прибыль ритейлера автомобильных запчастей в первом финквартале увеличилась более чем втрое и превзошла прогнозы аналитиков благодаря рекордному росту продаж.

Цена бумаг Donaldson Co. Inc. выросла на 0,7%. Производитель систем фильтрации увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале и повысил прогноз на текущий фингод в целом.

Бумаги Etsy Inc. (SPB: ETSY) подорожали на 7,2%. Американская онлайн-площадка для торговли покупает за $1,625 млрд британский модный маркетплейс Depop, который находится в частной собственности.

Капитализация Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) снизилась на 0,1% на следующий день после выхода квартального отчета компании. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, увеличил выручку на 11% во втором квартале 2021 финансового года и повысил годовой прогноз.

Акции Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc. потеряли в цене 0,2%. Американская компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, увеличила выручку в первом финансовом квартале на 191%, что превзошло как ее собственные прогнозы, так и оценки аналитиков.

Рыночная стоимость Tyson Foods (SPB: TSN) Inc. увеличилась на 0,2%. Американский производитель продуктов питания объявил об уходе президента и главного исполнительного директора Дина Бэнкса. Совет директоров назначил на его место Донни Кинга, который до этого момента занимал пост главного операционного директора фирмы.

Бумаги американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. взлетели на 95,2%, продолжив рост предыдущей сессии. Во вторник их цена подскочила на 22,1% после того, как компания сообщила о привлечении $230,5 млн за счет продажи новых акций.

Котировки ADR бразильской JBS SA опустились на 0,3%, прервав пятидневную череду повышений. Большинство заводов компании по производству мяса в США, подвергшихся кибератаке, возобновят свою работу в среду, сообщил генеральный директор JBS USA Андре Ногейра.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 25,07 пункта (0,07%) и составил 34600,38 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 6,08 пункта (0,14%) - до 4208,12 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 19,85 пункта (0,14%) и составил 13756,33 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют позитивную динамику, исключением выступает рынок акций Гонконга.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК увеличился на 0,3%.

В число лидеров роста котировок входят акции Casio Computer Co. (+4,9%), Mitsui Chemicals Inc. (+4,9%), производителя чипов Advantest Corp. (+4,2%), пивоваренной Kirin Holdings (+3,9%).

Также дорожают бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,2%), автомобильных Toyota Motor (+1,7%) и Nissan Motor (+1,6%), производителя потребительской электроники Sony (+0,3%).

Между тем снижается рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-4%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК увеличился на 0,53%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,6%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в мае опустился до 55,1 пункта по сравнению с 56,3 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 55,9 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже 13 месяцев подряд.

Сводный PMI уменьшился до 53,8 пункта с 54,7 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали 54,3 пункта.

Наиболее значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг строительных компаний Hang Lung Properties Ltd. (-2,1%), CK Infrastructure Holdings Ltd. (-2%) и China Resources Land Ltd. (-1,8%), а также крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (-1,6%).

Кроме того, дешевеют акции интернет-гиганта Tencent Holdings (-1%), онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (-1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК вырос на 0,8%. При этом подъем продолжается уже пятую сессию подряд.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. подскочила на 2,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к этому времени поднялся на 0,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,4% и на 0,1% соответственно.

Розничные продажи в Австралии в апреле увеличились второй месяц подряд - на 1,1% относительно марта.

Внешнеторговый профицит страны в апреле увеличился до максимума с января - 8,03 млрд австралийских долларов. При этом экспорт вырос на 3% и достиг рекорда за последние тринадцать месяцев - 39,77 млрд долларов.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг после достижения новых максимумов накануне благодаря оптимизму трейдеров в отношении перспектив мирового спроса на сырье.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $71,84 за баррель, что на $0,49 (0,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,1 (1,6%) - до $71,35 за баррель, максимума с января 2020 года.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,29 за баррель, что на $0,46 (0,67%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,11 (1,6%) - до $68,83 за баррель, максимума с 22 октября 2018 года.

Росту котировок в четверг способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие значительное снижение запасов сырья в США на прошлой неделе.

По оценкам API, запасы в стране за неделю, завершившуюся 28 мая, сократились на 5,36 млн баррелей. Неделей ранее снижение составило 439 тыс. баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,51 млн баррелей, дистиллятов - на 1,59 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 741 тыс. баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики страны в четверг в 18:00 МСК.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают недельного снижения запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов на 1,1 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.

Дополнительную поддержку рынку оказывает возобновление экономической активности в Европе, пишет S&P Global Platts. Крупнейшие европейские страны, включая Великобританию, Германию, Францию и Италию, как ожидается, продолжат смягчать карантинные ограничения в течение июня.

В то же время аналитики ANZ предупреждают, что восстановление спроса на нефть по-прежнему не имеет повсеместного характера, учитывая новые вспышки заболеваемости в Азии.