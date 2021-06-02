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Рубль вечером несколько ускорил рост к доллару и евро на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 2 июня. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в среду вечером, рубль более заметно укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно растущей нефти.

Курс доллара США составил 73,22 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,4 руб./EUR1, подешевев на 40,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,18 копейки - до 80,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне заметно дорожающей нефти. Некоторая разница в темпах роста рубля в валютных парах связана со слабостью, демонстрируемой евро на рынке Forex после выхода не самой благоприятной статистики, свидетельствующей о неравномерном восстановлении экономик стран еврозоны после пандемии COVID-19.

В частности, согласно данным Федерального статистического агентства страны (Destatis), розничные продажи в Германии в апреле сократились на 5,5% относительно предыдущего месяца. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 2%.

Между тем, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари выступил против тех, кто считает, что Федеральная резервная система (ФРС) и широкомасштабные правительственные стимулы создают почву для серьезной проблемы - ускорения инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года - это максимальные темпы подъема более чем за 12 лет (с сентября 2008 года). Относительно марта индекс CPI увеличился на 0,8% - рекордный подъем с июня 2009 года.

"Если эти показатели инфляции сохранятся, у Федрезерва есть инструменты для корректировки процентных ставок для сдерживания инфляции и предотвращения ее выхода из-под контроля", - сказал Кашкари в интервью CNN.

Между тем член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард полагает, что ЦБ должен сохранять устойчивый подход к ДКП в ближайшие месяцы, но быть готовым к корректировке в случае необходимости.

"Хотя мы и далеки от наших целей (максимальной занятости и ценовой стабильности - ИФ), но мы видим долгожданный прогресс, и я ожидаю увидеть дальнейшее улучшение в ближайшие месяцы", - сказала она, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка. Брейнард отметила, что Федрезерв должен быть "стабильным и прозрачным" в своей политике, "оставаясь при этом внимательным к эволюции данных и готовым к корректировкам по мере необходимости".

На этой неделе трейдеры ожидают выхода данных об уровне безработицы в США в мае. Как отмечает WSJ, эти сведения, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года.

Участники внутреннего валютного рынка продолжают анализировать поступающую информацию о саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая пройдет 16 июня в Женеве.

Рабочие контакты между Россией и США по подготовке к встрече лидеров двух стран идут постоянно, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Они идут постоянно, каждый день, по разным аспектам. Будут завтра, будут до конца этой недели еще", - сказал он журналистам в Москве. "Состав не утвержден. Формат не согласован, много чего не согласовано", - добавил он, отвечая на вопрос, сформирован ли уже состав делегации РФ на предстоящем саммите.

Рябков также отметил, что пока нет конкретики относительно возможности согласования заявления по итогам встречи лидеров России и США в Женеве. "Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, все в работе. Пока преждевременно говорить о чем бы то ни было конкретно", - сказал он.

В Кремле "сильно сомневаются", что по итогам переговоров президентов России и США может быть принят какой-либо совместный документ. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос на брифинге 2 июня. Он говорил это и на прошлой неделе.

Он также допустил, что президенты могут обсудить проблему киберпреступности, но добавил, что еще рано обсуждать возможность сотрудничества двух стран в области кибербезопасности.

1 июня Песков отмечал, что российская сторона не собирается "стерилизовать повестку" двусторонних отношений перед саммитом, но считает очень важным, чтобы этот саммит состоялся.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в среду и могут завершить торги на новых максимумах на фоне растущего оптимизма относительно перспектив спроса по мере восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК поднялась на 1,22% - до $71,11 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,28% - до $68,59 за баррель.

Накануне стоимость Brent достигла максимальной отметки с мая 2019 года, а WTI подорожала до максимума с октября 2018 года на итогах заседания ОПЕК+.

Министры ОПЕК+ по итогам прошедшего во вторник заседания решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи отметил признаки улучшения спроса на рынке. О "значительном улучшении ситуации" по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, заявил и вице-премьер РФ Александр Новак.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева, в среду рубль дорожает к доллару и евро на фоне роста цен на нефть. "После заседания ОПЕК+ во вторник фьючерсы Brent достигали максимумов с мая 2019 года и сегодня продолжают находиться выше $70 за баррель. Решение ОПЕК+ придерживаться текущего плана по наращиванию добычи и увеличение прогнозов по дефициту нефти позволили котировкам закрепиться на повышенных уровнях, что позитивно для российских активов. Сегодняшняя геополитическая обстановка продолжает поддерживать рубль даже несмотря на очередные заявления МИД РФ о том, что "прорыва в отношениях" России и США ждать не приходиться. При этом локальные истории, связанные с выплатой дивидендов и их последующей конвертацией в другие валюты иностранными держателями, оказывают давление на курс рубля. Дальнейшее движение рубля будет во многом зависеть от американской трудовой статистики четверга и пятницы, а сегодня, вероятно, курсы пар "доллар-рубль" и "евро-рубль" останутся на текущих уровнях", - отмечает Пономарева.

"Рубль окончательно утвердил консолидационный характер динамики, продолжая совершать резкие разнонаправленные движения в недельном диапазоне. Выход из консолидации обычно происходит мощным ценовым импульсом, но для этого должны появиться сильные драйверы, способные в долгосрочном плане повлиять на рубль", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 июня на 25,68 копейки, до 73,4579 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,37 копейки, до 89,6895 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 9,91 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,4737 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился всего на 0,35 копейки и составил 73,421 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 529,629 млн, из которых $715,453 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 814,176 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 10,07 копейки, до 89,5901 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 23,79 копейки и составил 89,5531 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR383,824 млн, из которых EUR109,242 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR274,582 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов продемонстрировали в среду смешанную динамику по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со вторником, оставшись на уровне 5,38% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 9 б.п. - до 5,87% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 10 б.п. - до 6,08% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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