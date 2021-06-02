Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 3 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin за апрель (04:45 МСК);

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10:55-11:30 МСК) и США (16:45 МСК) за апрель;

- занятость в частном секторе США по оценке ADP (15:15 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за апрель (17:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- акции банка "Санкт-Петербург", "Интер РАО", "Полюса", "Распадской", "ФосАгро" последний день торгуются с дивидендами за 2020г;

- Петербургский международный экономический форум.

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