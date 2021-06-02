Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 2 июня. Котировки российских еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию вторника и составила 115,345% от номинала, что соответствует доходности 1,745% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,8 базисного пункта, до 101,88% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,03% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 0,5 пункта, составив 171,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 12 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 132,08% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,74% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 10 базисных пунктов, до 127,12% от номинала (доходность снизилась также на 1 базисный пункт, до 3,74% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 4,5 базисного пункта - до 113,51% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 1,895% годовых), с погашением в 2023 году - на 4 базисных пункта, до 108,83% от номинала (доходность выросла также на 1 базисный пункт, до 0,96% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 32 базисных пункта - до 124,14% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 3,785% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 8 базисных пунктов, до 111,495% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,21% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации продемонстрировали смешанную динамику. Так, доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня - 2,59% годовых, в то время как самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году немного снизились в цене, а их доходность выросла до 3,78% годовых. В целом долговые рынки развитых стран демонстрируют плавный ценовой рост, что ведет к снижению процентных ставок как американских - US Treasuries, так и европейских десятилетних облигаций в среднем на 1-2 базисных пункта. На этом фоне доходности десятилетних евробондов большинства развивающихся стран также снижаются на 1-2 базисных пункта. Среди позитивных факторов для долговых бумаг emerging markets можно отметить рост нефтяных цен до двухлетних максимумов, а также снижение у глобальных инвесторов опасений относительно перспектив возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США и ЕЦБ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.