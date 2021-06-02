"Финам" рекомендует держать акции Северстали с целью 1948,7 руб

"Финам" рекомендует держать акции "Северстали" с целевой ценой 1948,7 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста в перспективе 12 месяцев около 9,3%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Высокоэффективная металлургическая компания с первоклассными производственными активами в России и за рубежом, полностью обеспеченная ресурсами и нацеленная на лидерство в отрасли. На долю "Северстали" приходится около 16% объема выпуска стали в стране. "Северсталь" проводит клиентоориентированную трансформацию бизнеса, выстраивая цепочки от производства первичного металла до конечного продукта с требуемыми свойствами, инвестирует в новые сегменты и ищет возможности расширения бизнеса", - пишут эксперты "Финама".

При этом "Северсталь" поддерживает низкий уровень долговой нагрузки и высокую планку дивидендных выплат даже в условиях роста инвестиционной программы: инвестиции, превышающие $800 млн, исключены из расчета дивидендной базы. Годовая дивидендная доходность владения акциями компании в среднем составляет более 10%, подчеркивается в комментарии.

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