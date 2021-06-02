Рубль днем подрастает к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 2 июня. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно растущей нефти.

Курс доллара США составил 73,46 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,49 руб./EUR1, подешевев на 32 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,9 копейки - до 80,67 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 июня на 25,68 копейки, до 73,4579 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,37 копейки, до 89,6895 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на дневных торгах на фоне дорожающей нефти. Разница в темпах роста рубля в валютных парах связана со слабостью единой европейской валюты на глобальном рынке и, напротив, укреплением доллара к основным мировым валютам.

Розничные продажи в Германии в апреле сократились на 5,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 2%.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Лейл Брейнард накануне заявила, что США приближаются к понятию регулятора о полной занятости и целевому уровню инфляции, однако глубина существующих проблем все еще требует от центробанка придерживаться мягкой денежно-кредитной политики.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных об уровне безработицы в США в мае. Как отмечает The Wall Street Journal, эти сведения, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года.

Участники внутреннего валютного рынка продолжают анализировать поступающую информацию о саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая пройдет 16 июня в Женеве.

Рабочие контакты между Россией и США по подготовке к встрече лидеров двух стран идут постоянно, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Они идут постоянно, каждый день, по разным аспектам. Будут завтра, будут до конца этой недели еще", - сказал он журналистам в Москве. "Состав не утвержден. Формат не согласован, много чего не согласовано", - добавил он, отвечая на вопрос, сформирован ли уже состав делегации РФ на предстоящем саммите.

Рябков также отметил, что пока нет конкретики относительно возможности согласования заявления по итогам встречи лидеров России и США в Женеве. "Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, все в работе. Пока преждевременно говорить о чем бы то ни было конкретно", - сказал он.

В Кремле "сильно сомневаются", что по итогам переговоров президентов России и США может быть принят какой-либо совместный документ. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос на брифинге 2 июня. Он говорил это и на прошлой неделе.

Он также допустил, что президенты могут обсудить проблему киберпреступности, но добавил, что еще рано обсуждать возможность сотрудничества двух стран в области кибербезопасности.

1 июня Песков отмечал, что российская сторона не собирается "стерилизовать повестку" двусторонних отношений перед саммитом, но считает очень важным, чтобы этот саммит состоялся.

"Основные ожидания инвесторов на внутреннем валютном рынке по-прежнему связаны с запланированной встречей президентов США и РФ. С одной стороны, ожидания встречи поддерживают аппетит к риску на локальном рынке. С другой - в данном вопросе остается много неопределенностей, и если фактический формат и результаты встречи не оправдают ожидания участников торгов, российский валютный рынок может оказаться во власти ухода от риска. Из ближайших событий, важных для участников торгов, также следует отметить пятничную порцию данных по рынку труда в США, где на какое-то время ослабли инфляционные опасения, однако в любой момент ситуация может снова измениться", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"МИД РФ продолжает снижать ожидания от встречи президентов РФ и США. Так, накануне Сергей Лавров заявил, что лидеры двух стран обменяются своими взглядами на глобальные угрозы, и на встрече не будут приняты "судьбоносные решения". При этом в США члены республиканской партии вновь призывают к введению санкций против "Северного потока 2", но, судя по заявлениям администрации президента США, такие призывы останутся лишь призывами. В целом геополитическая обстановка остается позитивной, а рост цен на нефть дополнительно поддерживает российские активы. Негативно на рубль могут влиять локальные факторы, связанные с выплатой дивидендов и их последующей конвертацией в другие валюты иностранными держателями. Сегодня курс пары "доллар-рубль", вероятно, продолжит оставаться на текущих уровнях, более активное движение может начаться в следующие два дня на фоне публикации статистики по американскому рынку труда", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают расти после завершения накануне заседания ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК поднялась на 1,2% - до $71,09 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,03% - до $68,41 за баррель.

Министры ОПЕК+ по итогам прошедшего во вторник заседания решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов продемонстрировали в среду смешанную динамику по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со вторником, оставшись на уровне 5,38% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 9 б.п. - до 5,87% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 10 б.п. - до 6,08% годовых.