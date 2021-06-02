"Финам" рекомендует покупать бумаги Polymetal с прогнозной ценой 2096 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать бумаги Polymetal с прогнозной ценой 2096 рублей, что предполагает потенциал роста 18,1% от текущего уровня в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Продажи золота приносят более 80% выручки компании. Выручка группы Polymetal формируется в долларах США, в то время как основная часть затрат выражена в российском рубле и казахстанском тенге. Мы считаем Polymetal перспективной и растущей компанией, которая все еще оценивается рынком с дисконтом к конкурентам, в силу чего ее бумаги сохраняют потенциал роста", - пишут эксперты "Финама".

Polymetal является второй по величине золотодобывающей компанией и крупнейшим производителем серебра в России. Входит в топ-10 публичных золотодобывающих компаний мира и в топ-5 мировых производителей серебра.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.