Котировкам золота необходима консолидация - Saxo Bank

Котировкам золота необходима консолидация, считают эксперты Saxo Bank.

Цена золота торгеются около $1900 за тройскую унцию, констатируют аналитики. Перекупленность и общий оптимизм насчет восстановления экономики перевешиваются инфляционными страхами, особенно в связи с нефтью, отмечают эксперты инвестбанка.

Рынок ждет пятничного отчета о занятости в США и его влияния на доходность облигаций и курс доллара.

Индекс относительной силы (RSI) для золота две недели "парил" выше 70, так что металлу всё острее требуется консолидация, считают в Saxo Bank. Ключевые уровни поддержки - $1863 и $1845 за тройскую унцию.

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