"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR "Ленты" с целью 272 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,6%, стоп-приказ: 242 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России. До конца лета компания планирует закрыть сделку по поглощению сети "Билла Россия", что даст дополнительные 138 тысяч квадратных метров торговой площади. Также компания объявила о ребрендинге, что по статистике улучшает узнаваемость и привлекательность бренда", - пишут аналитики "Финама".

"С точки зрения теханализа бумага движется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 272 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп заявки на уровне 242 руб., риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,78", - указывают эксперты инвесткомпании.

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